Johnny Trí Nguyễn tiết lộ lý do bất ngờ trở lại màn ảnh sau 5 năm vắng bóng

Trong khi Nhung Kate thuộc dàn diễn viên chính thì tài tử Bẫy rồng chỉ xuất hiện ngắn ngủi với vai trò khách mời. Anh đảm nhận vai Khang, thầy của Yến.



Thông tin về màn tái xuất của Johnny Trí Nguyễn hoàn toàn được giấu kín cho đến khi tập 2 của The Continental lên sóng vào ngày 29/9. Nhân vật thầy Khang nói tiếng Việt, gắn bom lên người Yến và khuyến khích cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng "vì chính nghĩa".

Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh sau 5 năm vắng bóng. Ảnh: FBNV

Trả lời Dân Việt lý do trở lại sau thời gian rất lâu vắng bóng và tại sao lại chọn dự án này, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ: "Vai của tôi thuộc phân đoạn đầu tiên của tập 2. Lần trở lại này, lâu hay sớm cũng tùy thuộc góc nhìn. Với tôi thì nhịp độ trở lại như vậy là vừa. Tôi chọn dự án The Continental cũng có thể vì nó chọn tôi. Cũng có phần tôi chọn vì lúc đó tôi đang sẵn ở Hungary. Vai của tôi cũng là vai "khách mời" nhẹ nhàng nhưng thú vị. Và một lý do nữa nếu series này tiếp tục được thực hiện như những tập John Wick trước kia thì mâu thuẫn giữa nhân vật Thầy Khang và vai Yến chắc sẽ dẫn tới điều gì đó thú vị hơn nữa".

Thầy Khang trong The Continental đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Johnny Trí Nguyễn kể từ Da 5 Bloods đóng cùng Ngô Thanh Vân vào năm 2020. Vai diễn trong phim mới cũng không phải là sự trở lại chính thức của nam diễn viên. Anh gia nhập đoàn phim chủ yếu trong vai trò hỗ trợ bạn gái suốt quá trình ghi hình ở Budapest, Hungary, từ cuối năm 2021. Nhung Kate được bạn trai giúp học thêm tiếng Anh, tập luyện võ thuật và thích nghi với môi trường làm việc quốc tế.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate đồng hành đã lâu nhưng chưa kết hôn. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Dân Việt về sự hỗ trợ của bạn trai, Nhung Kate cho hay: "Trước khi tham gia phim, tôi đã luyện tập một thời gian tại Võ đường Liên Phong dưới sự hướng dẫn của anh Johnny Trí Nguyễn để có thể lực, kỹ thuật và thể chất tốt hơn. Các bài tập thì gồm có thân pháp, kéo công, các kỹ thuật đấm, đá, chỏ, gối, đánh gió và đánh với bao cát và các bài tập khác, cũng như tập luyện với vũ khí như dao, mã tấu, gậy. Sau khi tới Hungary để quay phim, tôi vẫn duy trì việc luyện tập để giữ phong độ, nhuần nhuyễn hơn".

Nhung Kate từng cho biết, cô chịu nhiều ảnh hưởng của bạn trai: "Khi tôi vào Sài Gòn anh Trí có mở võ đường Liên Phong. Tôi cũng có hứng thú với võ từ trước rồi nên quyết định học. Còn chuyện chạy xe mô-tô, tôi gặp gỡ anh Trí và bạn bè của anh ấy có xe phân khối lớn thì thấy thú vị rồi tự nhiên tôi quyết định mình cũng phải có một chiếc xe mô-tô. Sau này tôi mê dần.

Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn là cặp đôi hẹn hò đã lâu nhưng khá kín tiếng. Nhung Kate gặp Johny Trí Nguyễn lần đầu tiên năm 2011 khi tham gia casting phim Chuộc tội của hãng phim Chánh Phương và diễn chung với nam diễn viên một lần. Cuối năm đó, Johny Trí Nguyễn ra Bắc làm phim Thiên mệnh anh hùng, cả hai gặp nhau cà phê nói chuyện thăm hỏi. Sau đó, Nhung Kate quyết định vào Sài Gòn và họ chính thức hẹn hò.

Nhung Kate chịu nhiều ảnh hưởng của Johnny Trí Nguyễn. Ảnh: NVCC

Vì chọn cuộc sống kín tiếng nên những thông tin về Johnny Trí Nguyễn với Nhung Kate luôn được mọi người quan tâm. Trải qua khoảng thời gian dài gắn bó, việc cả hai chưa tiến đến hôn nhân khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ với Dân Việt rằng, hôn nhân chỉ là hình thức, bản thân anh không quan trọng chuyện danh nghĩa, hình thức mà chú trọng vào cảm xúc. “Có khi hai vợ chồng không còn yêu nhau nữa nhưng vì chữ vợ chồng nên phải cố gắng, như vậy thì hên xui quá”, anh nói.

“Họ có thể thích nhau trong khoảng thời gian này nhưng diễn biến trong tương lai thì không chắc. Đối với tôi, một cặp vợ chồng sống chung chưa chắc đã ưa nhau, còn một cặp tình nhân thì chắc chắn sẽ ưa nhau. Vì họ không có lý do gì khác để ở bên nhau cả”, Johnny Trí Nguyễn thẳng thắn bày tỏ.