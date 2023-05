Cuộc sống của Bình An - Phương Nga thay đổi như thế nào sau 8 tháng nên duyên vợ chồng?

Được nhận xét diễn xuất lên tay từ khi lấy vợ, nam diễn viên cười bảo "cũng có thể". Nhưng hơn hết anh cho rằng, đó là do gặp được vai diễn tốt, phù hợp với bản thân. Dù chưa có vai chính nào nhưng Bình An nhận mình vẫn may mắn vì "có diễn viên vất vả hơn nhưng cũng chưa gặt hái được thành công".