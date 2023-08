Bình Chánh: Bị đâm hai lần trong đêm, thanh niên "dài cổ" chờ kết quả xử lý

Trao đổi với Dân Việt, anh Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995) ngụ tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cho hay, ngày 23/10/2022, anh xảy ra cãi vã với một nhóm đối tượng và bị nhóm này dùng dao, kéo đâm 2 lần đến gục ngã tại chỗ.

Thế nhưng, gần 1 năm nay, anh vẫn chưa nhận được thông báo gì từ Công an huyện Bình Chánh, ngoài kết quả giám định thương tật với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 20%.

Các vết thương trên người anh Sơn sau khhi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: NVCC

Cãi vã vì lý do trời ơi, thanh niên bị đâm tới 2 lần trong đêm

Gạt vội những giọt nước mắt, anh Sơn cho biết, chỉ vì nông nổi xảy ra cãi vã với một nhóm đối tượng, từ một lao động chính trong gia đình giờ anh bị thương tật đến 20% nên không thể làm được những công việc nặng nhọc.

Theo trình bày của anh Sơn, vào lúc 0h30 ngày 23/10/2022, anh cùng bạn gái và người em đứng trước cửa nhà chuẩn bị đi ăn khuya thì có một thanh niên chạy ngang qua và nẹt pô. Thấy vậy, anh Sơn hỏi thanh niên đó đua không thì bị người này chửi. Sau đó, thanh niên này chạy xe vô quán nhậu gần nhà.

Ấm ức vì bị chửi, anh Sơn cùng bạn gái và em đi lại quán nhậu. Tới quán, anh Sơn đi một mình vào và hỏi hồi nãy ai chửi mình. Vừa dứt lời thì một nhóm 7-8 thanh niên trong đó có hai người cầm kéo và dao rượt nên anh này bỏ chạy.

Sau đó, anh Sơn vấp té và bị nhóm người này đánh đập. Hai người trong nhóm này đã chém vào tay trái và đâm vào bên hông, bụng và lưng anh.

Kết luận giám định số 2386/TB-CQĐT-HS của công an huyện Bình Chánh xác định tỷ lệ tổn thương của anh Nguyễn Thanh Sơn là 20%. Ảnh: NVCC

"Tôi gượng dậy và chạy về nhà, mẹ tôi thấy tôi bị đâm và chém nên chạy ra quán để nói chuyện với đám thanh niên. Tôi trông thấy có một người đứng chửi và đòi đánh mẹ nên chạy ra để kéo mẹ về thì tiếp tục bị đánh và đâm vào lưng mấy lần nữa. Sau đó, tôi gục tại chỗ thì được đưa vào bệnh viện", anh Sơn nhớ lại.

Cũng theo trình bày của anh Sơn, trong thời gian nằm viện, có công an xã Lê Minh Xuân lên lấy lời khai. Sau khi ra viện, anh được công an mời chứng kiến dựng lại hiện trường sự việc. Sau đó, Công an huyện Bình Chánh mời 3 lần lên lấy lời khai.

Đến ngày 23/2/2023, anh Sơn được đưa đi giám định thương tích và đến ngày 15/7/2023 anh mới nhận được giấy giám định thương tích, tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên là 20%.

Công an huyện Bình Chánh nói gì?

Theo tìm hiểu của Dân Việt, sau khi vụ việc xảy ra, ngày 23/2/2023 phía Trung tâm Pháp y TP.HCM đã có Bản kết luận giám định về thương tích của anh Nguyễn Thanh Sơn trong vụ việc "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Tuy nhiên, đến ngày 5/7/2023, Công an huyện Bình Chánh mới ra thông báo Kết luận giám định số 2386/TB-CQĐT-HS do thượng tá Bùi Duy Kha, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh ký. Tại thông báo này, cơ quan Công an huyện Bình Chánh xác nhận, anh Nguyễn Thanh Sơn có tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên là 20%.

Liên quan đến vụ việc này, chúng tôi đã liên hệ với thượng tá Bùi Duy Kha, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh để tìm hiểu diễn tiến của vụ việc nhưng ông Kha cho biết, do trên địa bàn có nhiều vụ việc xảy ra nên ông không nắm rõ cụ thể vụ việc này là thế nào.

"Tôi sẽ cho kiểm tra và thông báo lại sau về vụ việc này", ông Kha thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Công an huyện Bình Chánh.