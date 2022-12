2 nhóm thanh niên vác hung khí rượt đuổi, chém nhau do mâu thuẫn giữa 2 cô gái

Ngày 14/12, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, truy xét thêm các đối tượng trong vụ cầm hung khí rượt đuổi, chém nhau tại gần khu vực trung tâm thương mại Vincom trên địa bàn phường Dĩ An.



Theo đó, đêm 12/12, Công an phường Dĩ An nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh chém nhau giải quyết mâu thuẫn tại gần TTTM VinCom thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Hình ảnh camera ghi lại vụ việc

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã báo cáo Lãnh đạo CATP, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, tổ công tác đã nhanh chóng xác định và đưa về trụ sở làm việc 8 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc gồm: Phan Gia Bảo (SN: 2006), Đỗ Hoàng Anh Nhật (SN: 2006), Trương Anh Dũng (SN: 2005), Hồ Quang Vinh (SN: 2006), Lê Phạm Như Ý (SN: 2006), Trương Giai Nhi (SN: 2008), Nguyễn Hoàng Lâm (SN: 2006) và Cao Hoàng Huy (SN: 2005).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mẫu thuẫn giữa Gia Bảo, Như Ý và L.T.N.Q (SN: 2004) nên hai bên rủ thêm người hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Gia Bảo đã bàn bạc, chuẩn bị dao tự chế, ống tuýp sắt… đến điểm hẹn để rượt đuổi, đánh chém nhóm của Q.

Hậu quả đã làm 1 thanh niên trong nhóm của Q. bị đứt gân cơ duỗi cổ tay trụ, lóc da đứt gân cơ từ đầu đùi lộ khớp và một số vết thương khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Đội Cảnh sát hình sự đề nghị các đối tượng liên quan nhanh chóng đến Công an thành phố Dĩ An đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Dĩ An khuyến cáo các gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên cần lưu tâm hơn, quản lý thời gian, mối quan hệ của trẻ, không để trẻ tụ tập, giao du với những thành phần bất hảo, hạn chế đến mức thấp nhất những tình trạng như trên.

Đồng thời, Đội Cảnh sát hình sự tuyệt đối xử lý nghiêm các thanh thiếu niên có hành vi sử dụng hung khí hẹn đánh chém nhau giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn.