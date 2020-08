Bình Định: Đáng ngại, kiểm lâm liên tục bị đánh đập vô cớ chỉ vì lý do này

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định Lê Đức Sáu, những năm qua, tình trạng lâm tặc tấn công kiểm lâm thường xuyên xảy ra ở các huyện phía Bắc tỉnh, tập trung chủ yếu ở 2 huyện An Lão và Hoài Ân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã An Hưng Đinh Văn Thành, trong vòng chưa đầy 2 tháng, ông Trần Đăng Hoài - cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã 2 lần bị hành hung.

Kiểm lâm kiểm tra vụ phá rừng năm 2017 ở xã An Hưng, huyện An Lão.

Vào khoảng 15h ngày 29/5, tại chốt chặn lâm sản đóng trên địa bàn thôn 4, xã An Hưng có 2 cán bộ kiểm lâm đang làm việc là Trần Văn Công và Trần Đăng Hoài.

Tại thời điểm trên, ông Trần Ngọc Chính (SN 1977) ở thôn Long Hòa, xã An Hòa (huyện An Lão) vào chốt, với tình trạng say rượu và hỏi "Có được khai thác cây ké trong rẫy không". Ông Công khẳng định "không được" và đã giải thích rõ ràng nguyên nhân.

Thế nhưng, ông Chính không về nhà mà đứng trước chốt chửi bới, hăm dọa nhân viên kiểm lâm. Chuyện cự cãi, xô xát trở nên cao trào khi 2 người em ruột của ông Chính là Trần Đình Bảy và Trần Đình Tám có mặt tại chốt.

Trong lúc xô xát, ông Trần Đình Tám đánh tới tấp vào cán bộ kiểm lâm Trần Đăng Hoài.

Ngày 18/7, tàn cuộc nhậu, ông Trần Đình Tám (người vào ngày 29/5 đã đánh cán bộ kiểm lâm Trần Đăng Hoài tại chốt chặn lâm sản thôn 4) ra về, khi đi ngang chốt chặn lâm sản thôn 4, lúc ấy trong chốt đã tắt điện. Ông Tám nhìn thấy kiểm lâm Hoài đang nằm ngủ trên võng bên trong chốt.

Ngay sau đó, ông Tám liền xông vào chốt đánh tới tấp anh Hoài. Khi anh Hoài lớn tiếng tri hô, Tám bất ngờ bỏ chạy ra khỏi chốt, lên xe mô tô dựng sẵn ngoài đường bê tông tẩu thoát.

Nguyên nhân Trần Đình Tám đánh anh Hoài là vì trong ngày hôm ấy anh Hoài đã bắt của ông Tám 3 súc gỗ, vận chuyển trái phép.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Lão Phạm Văn Nam đã yêu cầu lực lượng công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Chủ tịch UBND xã An Hưng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc nhân viên Hạt kiểm lâm đang làm nhiệm vụ chốt chặn lâm sản tại thôn 4, xã An Hưng bị đánh, để xử lý theo đúng quy định pháp luật.