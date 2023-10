Bình Định đấu giá khu 'đất vàng' ven biển Quy Nhơn

Lận đận khu 'đất vàng' ven biển Quy Nhơn

Khu "đất vàng" K200, trước đây từng là đất quốc phòng, sau này được trả lại cho địa phương quản lý, UBND tỉnh Bình Định đã chuyển mục đích đất dịch vụ để làm dự án thuộc khu đô thị -thương mại - dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương.

Đây là khu đất có vị trí "đắc địa" nằm ở trục đường chính, sát biển Quy Nhơn. Tuy nhiên lại khá lận đận, do chưa tìm được nhà đầu tư nên nhiều năm qua, khu đất này phải bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, gây lãng phí quỹ đất ven biển.

Trước đó, khu "đất vàng" K200 từng được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương để liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà - cố chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV, làm chủ) và Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch hội đồng quản trị) thực hiện dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng, với tổng mức đầu tư 2.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2018, UBND tỉnh Bình Định đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên, với lý do nhà đầu tư chậm thực hiện các thủ tục dự án theo tiến độ cam kết.