Bình Định: Dùng xe ben “quá đát”, hết kiểm định… thi công công trình nhà nước

Dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến – Đề Gi được xem là công trình giao thông trọng điểm của địa phương, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định (trực thuộc UBND tỉnh Bình Định - làm chủ đầu tư), được chia thành 6 gói thầu, với sự góp mặt của hàng chục doanh nghiệp tham gia thi công.

Điều khá đặc biệt, mặc dù xe ben "quá đát" (hết niên hạn sử dụng) là loại phương tiện không được phép sử dụng lưu thông trên đường, thế nhưng tại dự án này, xe ben "quá đát" lại ngang nhiên hoạt động vận chuyển đá, không hề bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Xe ben mang biển 77H 7162 sản xuất vào năm 1991, đã quá niên hạn sử dụng 4 năm. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngày 20/10, hoạt động thi công dự án đường ven biển ĐT 639 đoạn Cát Tiến - Đề Gi, đi qua địa phận xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) diễn ra rầm rộ.

Chiếc máy múc màu vàng nằm chênh vênh trên đồi núi, liên tục gầm rú, khoét núi, múc đá đổ lên thùng xe ben vận chuyển ra ngoài. Nhiều tảng đá lớn nằm trơ trọi trên đỉnh, trong khi đó phía dưới người dân vẫn vô tư lưu thông trên tuyến đường ven biển, nhưng khu vực này lại "thiếu" cảnh báo nguy hiểm.

Ngoài ra, tại đây xuất hiện hàng loạt xe ben các loại mang logo An Kim, An Phước… cơi nới thành thùng, chở đá vượt quá chiều cao thành thùng, không che chắn, vô tư hoạt động rầm rộ, gây mất an toàn giao thông, thậm chí còn di chuyển qua khu vực trường học, nơi đông người… khiến người dân bức xúc.

Xe buýt lưu thông trong thời tiết mưa lớn trên đường ven biển ĐT 639. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Xe ben rất cũ, chở đá rất nguy hiểm nhưng tài xế không che chắn gì cả. Nhiều lúc tài xế di chuyển không để ý, đá lớn rớt xuống đường, người dân di chuyển qua tuyến đường ven biển luôn tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông", anh Nguyễn Đông (45 tuổi) bức xúc nói.

Ghi nhận tại hiện trường, các xe ben phục vụ thi công dự án mang biển 77H 7162, 77C 064.30, 77K 7505, 77C 048.82… đều cũ kỹ và có dấu hiệu vi phạm Luật giao thông, các phương tiện này ồ ạt chở đá tại dự án, di chuyển trên tuyến đường ven biển ĐT 639, gây ra nỗi bất an cho người đi đường.

Xe ben mang biển 77C 048.82 (hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/10/2020). Ảnh: Dũ Tuấn.

Tra cứu thông tin tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ben 77H 7162 sản xuất vào năm 1991, chủ phương tiện là doanh nghiệp TN XD An Kim, trụ sở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (xe quá niên hạn sử dụng 4 năm), xe ben 77C 064.30 - chủ phương tiện là doanh nghiệp TN XD An Kim (hết hạn đăng kiểm từ tháng 6/2020), xe ben 77K 7505 - chủ phương tiện là doanh nghiệp TN XD An Kim (hết hạn đăng kiểm từ tháng 8/2020), xe ben 77C 048.82 (hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/10/2020).

Một lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ ở tỉnh Bình Định cho biết, theo quy định các xe tải ben hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng đều không đủ điều kiện để lưu thông trên đường, vì nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.

"Riêng xe ben mang biển 77H 7162 sản xuất vào năm 1991, đến nay đã hết niên hạn sử dụng 4 năm. Không hiểu vì sao các xe này vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường, lại còn chở đá lớn, điều này cực kỳ nguy hiểm, nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả sẽ rất khó lường", lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ, khẳng định.

Xe ben hết niên hạn sử dụng, chở đá ngang nhiên di chuyển trên đường khiến người dân bất an. Ảnh: Dũ Tuấn.

Xe ben mang logo An Phước cơi nới thành thùng, chở đá di chuyển trên đường. Ảnh: Dũ Tuấn.

Xe hết hạn kiểm định được dùng để thi công công trình nhà nước. Ảnh: Dũ Tuấn.

Đi qua đoạn đường ven biển ĐT 639, người đi đường cần chú ý những tảng đá lớn trên đỉnh đầu trong thời tiết mưa lớn. Ảnh: Dũ Tuấn.

Xe ben hết hạn kiểm định chở đá không che chắn di chuyển trên đường. Ảnh: Dũ Tuấn.

Xe ben mang biển 77C 064.30 (hết hạn đăng kiểm từ tháng 6/2020) lưu thông qua khu vực trường học ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Ảnh: Dũ Tuấn.