Ngày 11/10, theo ghi nhận của PV, khu vực suối Tình Cảm, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiếp tục bị sạt lở.

Khu vực này sạt taluy âm hở hàm ếch ăn sâu vào đường bê tông, đất đá ở taluy dương tràn xuống mặt đường, xe ô tô không thể đi lại được.

Sạt lở khu vực suối Tình Cảm, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Ảnh: TB.

Đây là tuyến độc đạo kết nối thôn 3, thôn 5 xã An Quang và xã An Toàn với trung tâm huyện An Lão nên việc đi lại của bà con khó khăn. Chính quyền xã An Quang đã bố trí lực lượng trực không cho phương tiện qua lại.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất ảnh hưởng 5 hộ dân ở thôn 1, thôn 2, thôn 5, xã An Vinh, huyện An Lão. Địa phương đã di dời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Tuyến đường quanh hồ Đồng Mít dẫn vào xã An Vinh cũng xảy ra tình trạng đất, đá từ taluy dương đổ xuống đường. Chính quyền xã An Vinh đã bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực cầu Hlong Hoai, thôn 1 và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên tuyến đường này.

Kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện miền núi An Lão, Bình Định. Ảnh: TB.

"Tuyến đường đi lên thôn 3, thôn 5 xã An Quang và xã An Toàn, hiện tại bị sạt lở nghiêm trọng. Chúng tôi đã bố trí lực lượng xuống túc trực, chốt chặn không cho phương tiện giao thông qua lại", ông Đinh Văn Nớ, Chủ tịch UBND xã An Quang nói.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định, đã đi kiểm tra hiện trường sạt lở ở huyện An Lão.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết: "Suối Tình Cảm tiếp tục sạt lở taluy âm. Sau lũ mới khắc phục, hiện tại chưa thể khắc phục ngay lúc này. Do xã An Vinh mưa lớn nên khu vực có 5 hộ gia đình hiện tượng nứt, sạt lở chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo sẽ di dời các hộ này qua các gia đình khác".

Đường bê tông bị hư hỏng nặng nề do sạt lở. Ảnh: TB.

Trong khi đó, tại thị xã Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Chí Công cho biết, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở xã Hoài Sơn. Từ tối 10/10, địa phương đã di dời 15 hộ dân ở xã này đến khu vực an toàn tránh lụt, hiện nước lụt ở khu vực này đang xuống.