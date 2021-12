Bình Định: Hội Nông dân chọn việc đột phá, xây dựng mô hình điểm hỗ trợ hội viên

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Bình Định, năm 2021, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực.



Hội ND tỉnh Bình Định đã thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu T.Ư Hội giao. Các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đã nỗ lực, chung tay thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa vận động phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội duy trì, lan tỏa và phát triển, có nhiều mô hình phát triển kinh tế - xã hội mới, hiệu quả được nhân rộng. Nhờ đó, tình hình nông dân, nông thôn của tỉnh Bình Định vẫn ổn định và có bước phát triển.

Mô hình trồng tiêu của nông dân thôn Thanh Sơn, xã An Tân, huyện An Lão (Bình Định). Ảnh: Diệp Thị Diệu

Các cấp hội đã hỗ trợ hội viên xây dựng 45 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành lập 9 hợp tác xã, 15 chi hội nông dân nghề nghiệp và 62 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Trong năm 2021, các cấp Hội ND trong tỉnh Bình Định đã phát động và hướng dẫn cho gần 130.200 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của T.Ư Hội NDVN, Hội ND tỉnh Bình Định trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam" cho 99 cá nhân trên địa bàn tỉnh và trao tặng bằng khen cho 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

Ông Đặng Hoài Tân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bình Định cho biết: Năm 2022, Hội ND tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội ND cơ sở. Hội ND tham mưu Tỉnh ủy Bình Định xây dựng nghị quyết về xây dựng tổ chức Hội ND và giai cấp nông dân Bình Định thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hộ sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị…

Hội ND tỉnh Bình Định cũng vừa phát động thi đua năm 2022. Thi đua đợt 1, từ ngày 1/1 đến 31/5, các cấp hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, mỗi huyện, thị, thành hội chọn ít nhất một khâu đột phá, xây dựng được ít nhất một mô hình điển hình tiêu biểu; mỗi Hội ND cơ sở thực hiện ít nhất một việc làm cụ thể đem lại hiệu quả tốt, thiết thực chào mừng Xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng. Mỗi huyện, thị, thành hội có giải pháp khắc phục, tháo gỡ ít nhất 1 khó khăn cho hội viên nông dân. Mỗi huyện, thị, thành hội và Hội ND cơ sở chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch.