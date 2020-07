Bình Định: Rừng sim dại đầy trái chín rộng hàng trăm ha hút du khách tới khám phá

An Toàn là xã vùng cao của huyện An Lão, cách thị trấn huyện lỵ khoảng 35 km. Quanh co bên mép núi, con đường bê tông như một dải lụa màu xám len lỏi giữa bạt ngàn xanh của rừng nguyên sinh.

Điểm xuyết vào đó là những khoảnh ruộng bậc thang trồng lúa nước, vài khu rừng trồng keo lai và rẫy chuối, bắp...

Đồng bào Bana ở xã An Toàn, huyện An Lão (tỉnh Bình Định) hái sim ở đồi sim T’măm Lang.

Trái sim ở xã An Toàn chỉ to tầm đầu ngón tay trỏ người lớn nhưng rất ngon vì vị chát nơi vỏ đã gần như không còn và nếu ai thật tinh sẽ cảm nhận được vị ngọt rất riêng của trái sim.

Ở xã An Toàn (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) có hai rừng sim là T’măm Lang gần trung tâm xã với khoảng 200 ha và thôn 1 tại khu sân bay cũ trên đường đi vô thác K50 xấp xỉ 300 ha.

Với những người ham mê phượt, cung đường từ ngã ba Xuân Phong đến trung tâm xã An Toàn và thôn An Toàn 1 cũng sẽ là điểm khá thú vị với các khúc ngoặt, đèo dốc cùng khung cảnh núi rừng, sông suối khá ngoạn mục.

Trên cung đường này, những du khách may mắn sẽ được chiêm ngưỡng rặng mây trắng như những chiếc khăn khổng lồ âu yếm choàng trên màu xanh của rừng nguyên sinh, nhất là tại Cổng Trời.

Nếu chưa quen với việc thiếu tiện nghi, du khách có thể ở trong các homestay tại Ban Quản lý rừng Đặc dụng An Toàn (anh Nam - 0974157799 ) tại khu vực trung tâm xã An Toàn hoặc liên hệ với bạn Tín Trần theo địa chỉ facebook https://www.facebook.com/tinanlao tại thôn 1.