Bình Dương cho phép cơ sở y tế tư nhân được điều trị bệnh nhân Covid-19

Ngày 10/8, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, Thường trực Tỉnh ủy đã có kết luận và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Bình Dương.

Theo đó, đồng ý giao cho Sở Y tế có thẩm quyền cấp phép điều trị bệnh nhân F0 Covid-19 cho các cơ sở bệnh viện, y tế tư nhân đủ điều kiện. Rà soát tổng thể lại sinh phẩm, vật tư y tế sẵn sàng chi viện, điều chuyển phù hợp cho từng địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Các cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân nếu đủ điều kiện sẽ được cấp phép điều trị cho bệnh nhân Covid-19. (Ảnh: Văn Dũng)

Tổ chức lại các đội lấy mẫu xét nghiệm để phân bổ nguồn lực cho các địa phương hợp lý hơn, đồng thời, chỉ đạo y tế các địa phương đưa mẫu xét nghiệm về các trung tâm xét nghiệm đúng theo khung giờ đã quy định để tránh bị động và đảm bảo thời gian trả kết quả.

Giao UBND tỉnh Bình Dương và Giám đốc Sở Y tế tiếp tục quyết liệt chỉ đạo trong việc tiếp nhận, điều trị bệnh; điều động bệnh nhân ở địa phương đến điều trị tại các cơ sở bệnh viện dã chiến. Đồng ý việc chuyển viện các bệnh nhân các địa phương lên tuyến tỉnh theo phân luồng vùng xanh, vùng đỏ (việc chuyển viện theo phân luồng chỉ mang tính chất tương đối) để tiện theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều bệnh viện dã chiến ở Bình Dương còn trống giường, nhưng tại một số bệnh viện tuyến dưới thì quá tải. (Ảnh: BTG Bình Dương)

Đội ứng cứu nhanh của hệ thống tổng đài đường dây nóng 1022 phải có phương án ứng cứu bệnh nhân tới tận khu phố, ấp đối với các địa phương thuộc vùng đỏ; có cơ chế phối hợp với lực lượng cảnh sát 113, lực lượng dân quân để nâng cao chất lượng hoạt động của các đội.

Đối với các doanh nghiệp xin tổ chức lại hoạt động sản xuất theo phương án "3 tại chỗ", nếu doanh nghiệp nào đảm bảo an toàn thì cho thực hiện, nhưng phải đảm bảo phương án "1 cung đường, 2 điểm đến". Đồng thời, phải tổ chức lại các khu nhà trọ, chỗ ở của công nhân trong doanh nghiệp hoạt động đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch. Trước mắt, tổ chức thực hiện thí điểm, an toàn mới cho hoạt động sản xuất.

Bình Dương hiện cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và xin viện trợ thêm vaccine từ Bộ Y tế để tiêm cho tất cả người dân sống trên địa bàn. (Ảnh: Văn Dũng)

Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập bản đồ điện tử phản ánh tổng thể các số liệu như: Xác định các vùng đỏ, vùng xanh từ huyện đến phường, xã và khu phố, ấp; kết quả xét nghiệm; kết quả tiêm ngừa vaccine… để thuận tiện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Đối với việc xử lý với các bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh Bình Dương làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương, lãnh đạo Hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa nghiên cứu phương án xử lý đối với các trường hợp tử vong do Covid-19 đảm bảo nhanh, hiệu quả, thuận lợi cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, đến 6h ngày 10/8, Bình Dương ghi nhận 31.851 ca mắc Covid-19 mới trong đợt dịch lần 4, trong đó có 6.188 người khỏi bệnh, 177 bệnh nhân tử vong.

Toàn tỉnh hiện đang điều trị cho 10.082 bệnh nhân, trong đó có 74 phụ nữ mang thai, 235 người trên 65 tuổi, 355 người có bệnh lý nền, 513 người có diễn biến nặng. Còn 11.972 trường hợp F0 đang được cách ly tại các khu điều trị tạm thời.