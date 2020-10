Nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện thông tin chào bán căn hộ tại dự án Star Tower ở TP.Thuận An với những lời lẽ quảng cáo hết sức bay bổng.

Theo quảng cáo, dự án Star Tower có tổng diện tích hơn 4.000m2 với hơn 280 căn hộ cao cấp toạ lạc tại vị trí đắc địa của TP.Thuận An với giá chỉ từ 1 tỷ đồng/căn hộ.

Dự án được đơn vị phân phối là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Vinh (Công ty Hoàng Vinh) quảng cáo, tư vấn và trực tiếp đứng ra ký hợp đồng, thoả thuận mua căn hộ bằng hình thức đặt cọc giữ chỗ.

Dự án Star Tower hiện nay đang được chuyển nhượng sang cho đơn vị khác. Ảnh: V.D

Trong vai một khách hàng có nhu cầu đầu tư, chúng tôi đã liên hệ với một người tự nhận là nhân viên của Công ty Hoàng Vinh. Chúng tôi được tư vấn, đặt cọc giữ chỗ mỗi suất 50 triệu đồng, thời gian bàn giao là cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, theo hồ sơ pháp lý mà chúng tôi được cung cấp, dự án mới chỉ được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Hiện chưa có giấy phép xây dựng, không có hợp đồng bảo lãnh của ngân hàng.

Trong các văn bản mà các nhân viên cho khách hàng xem thể hiện chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Quốc Vương, tuy nhiên nhân viên bán hàng lại tư vấn chủ đầu tư là Công ty cổ phần Holdings Ngôi Sao Việt.

Bên trong dự án hiện chỉ là bãi đất trống ngổn ngang, chưa có dấu hiệu xây dựng phần móng. Ảnh: V.D

Điều này cho thấy có thể có sự lập lờ về chủ đầu tư tại dự án Star Tower. Mặt khác, câu hỏi đặt ra, chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục pháp lý đầy đủ theo quy định của pháp luật để tiếp nhận và đầu tư dự án hay chưa, khách hàng vẫn chưa rõ.

Nhân viên bán hàng của Công ty Hoàng Vinh còn gửi cho chúng tôi xem một bản hợp đồng được cho là của một khách hàng đã xuống tiền mua căn hộ dự án. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, bên trong dự án chỉ thi công phần đất bề mặt, phần móng vẫn chưa được triển khai, nhiều máy móc vật tư nằm ngổn ngang...

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An không có dự án nào được chấp thuận có tên Star Tower, mà chỉ có dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương do Công ty TNHH Quốc Vương làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, hiện nay Công ty TNHH Quốc Vương đang làm thủ tục chuyển nhượng lại dự án cho công ty khác. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chưa có văn bản thông báo cho phép chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương bán nhà hình thành trong tương lai.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, Sở chưa cho phép chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Quốc Vương chuyển nhượng cho đơn vị khác. Nên việc các đơn vị phân phối, môi giới tổ chức huy động vốn dưới hình thức giữ chỗ, đặt cọc mua căn hộ tại dự án là có dấu hiệu lừa đảo.

"Chúng tôi sẽ cho thanh tra việc huy động vốn dưới hình thức này, nếu phát hiện sai phạm, sẽ xử lý nghiêm", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Công ty Hoàng Vinh đã tiến hành ký hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ với nhiều khách hàng khi dự án đang được chuyển nhượng cho đơn vị khác. Việc khách hàng xuống tiền đầu tư căn hộ tại dự án Star Tower hiện nay không khác gì "ném tiền qua cửa sổ".

Để thông tin được khách quan, PV đã liên hệ với Công ty TNHH Quốc Vương nhưng mọi liên lạc đều bất thành. Còn đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Vinh, khi chúng tôi liên hệ thì được các nhân viên cho biết trụ sở của công ty đóng tại TP. Hà Nội, văn phòng tại tỉnh Bình Dương chỉ phục vụ việc bán hàng nên không thể cung cấp thông tin.

Việc khách hàng đặt mua căn hộ, xuống tiền đầu tư tại dự án Star Tower thời điểm này không khác gì "ném tiền qua cửa sổ" bởi dự án chưa rõ sẽ được chuyển nhượng cho ai, cơ quan chức năng cũng chưa cho phép dự án được huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp các đơn vị phân phối, môi giới bất chấp quy định, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm để tránh việc các chủ đầu tư "tay không bắt giặc".

Khi không được ngân hàng giải ngân vốn vay sẽ không thể triển khai dự án và sẽ xảy ra những hệ lụy rất lớn cho xã hội, cho khách hàng. Khách hàng có thể gặp nhiều rủi ro như: xảy ra tranh chấp khi chủ đầu tư chiếm dụng vốn, dự án chậm so với tiến độ, nếu dự án bị dừng hoạt động thì nguồn vốn của khách hàng sẽ phải nằm chết theo dự án.