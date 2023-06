Bình Dương: Người dân khó nhọc lội nước ngập trên Quốc lộ 13 sau cơn mưa lớn

Khổ sở vì nước ngập trên Quốc lộ 13

Cơn mưa chiều nay 29/6 khiến nhiều người dân, phương tiện khó khăn khi di chuyển trên Quốc lộ 13. Liên tiếp 2 ngày vừa qua (ngày 28 và 29/6), trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra mưa trên diện rộng, có nơi mưa to.

Ông Trần Hùng, người dân sống ở phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) cho biết, những điểm ngập "kinh niên" trên Quốc lộ 13 như đoạn gần siêu thị Lotte Thuận An, hoặc đoạn trước Công ty Tân Hiệp Phát vẫn chưa được khắc phục.

"Cơn mưa lâu và nặng hạt khiến người dân, công nhân đi làm về rất vất vả vì ngập nước, kẹt xe sau giờ tan tầm", ông Hùng nói.

Cơn mưa chiều ngày 29/6 khiến nhiều người dân và phương tiện khó khăn khi di chuyển trên Quốc lộ 13. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo UBND TP.Thuận An, thành phố còn 3 điểm nước ngập trên Quốc lộ 13. Đoạn từ Quốc lộ 13 giao với đường Hồ Văn Mên (đến Suối Cát) ngập do miệng thu nước tại các hố ga có tiết diện nhỏ, không đảm bảo thu nước.

Bên cạnh đó, tình trạng bồi lắng đất cát cao 1-2m so với đáy suối gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Khu vực này thường xuyên ngập úng trên diện tích khoảng 10-15ha khi thủy triều cao, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Cơn mưa ngày 28/6 vẫn còn để lại nhiều vũng ngập trên đường Hồ Văn Mên, TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Điểm ngập nước thứ hai ở đoạn siêu thị Lotte Thuận An. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An, trước đây, khu vực này thoát nước theo địa hình tự nhiên. Theo thời gian, các vị trí tiếp nhận tự nhiên bị bê tông hóa, dẫn đến tình trạng thường xuyên ngập nước.

Điểm ngập nước thứ hai ở đoạn siêu thị Lotte Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo thời gian, các vị trí tiếp nhận tự nhiên ở đoạn siêu thị Lotte bị bê tông hóa, dẫn đến tình trạng thường xuyên ngập nước. Ảnh: Nguyên Vỹ

Vị trí thứ ba, đoạn trước Công ty Tân Hiệp Phát cũng do miệng thu nước tại các hố ga nhỏ. Đồng thời tình trạng bồi lắng khiến hệ thống cống ngang không tiêu thoát nước khiến khu vực thường xuyên ngập khi trời mưa lớn.

Đoạn trước Công ty Tân Hiệp Phát ở phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) thường xuyên bị ngập. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người dân sống gần điểm ngập ở phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) phải che chắn để nước không tràn vào nhà. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một phụ huynh chở theo con nhỏ bị tắt máy xe, phải dắt bộ giữa dòng nước trên Quốc lộ 13. Ảnh: Nguyên Vỹ

TP.Thuận An khẩn trương khắc phục các điểm nước ngập trên Quốc lộ 13

Lãnh đạo TP.Thuận An cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan, tiến hành khảo sát, khẩn trương khắc phục tình trạng nước ngập trên Quốc lộ 13.

Trước đó, UBND TP.Thuận An đã báo cáo tình hình các vị trí gây nước ngập trên Quốc lộ 13 với Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, khi tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nước ngập trên Quốc lộ 13 thì phải có các giải pháp khắc phục, đảm bảo cả trước mắt cũng như về lâu dài.

Ông Nguyễn Hoàng Thao đề nghị TP.Thuận An và các sở, ngành cần chú ý tính hiệu quả của công trình, nhằm bảo đảm các giải pháp chống ngập phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả lâu dài, tính toán đầu tư hệ thống bơm tiêu thoát nước để chống ngập các khu vực khi cần thiết.

Mưa lớn gây ngập nước, kẹt xe, khiến người dân di chuyển khó khăn trên Quốc lộ 13, đoạn qua TP.Thuận An. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Đài khí tượng thủy văn Bình Dương, do ảnh hưởng bởi rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung bộ, trong trường gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị TP.Thuận An và các sở, ngành phải có các giải pháp khắc phục các điểm ngập, đảm bảo cả trước mắt cũng như về lâu dài. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đợt mưa giông trên diện rộng khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1, dự báo tác động của mưa lớn nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, Đài khí tượng thủy văn Bình Dương khuyến cáo người dân, đặc biệt là ở khu vực trũng thấp gần sông suối cần chủ động phòng tránh để giảm ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai.