Bình Dương: Người dân mỏi mòn chờ sổ đỏ tại nhiều dự án nhà ở

Ngày 15/11, UBND tỉnh Bình Dương đã trả lời về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa X. Trong đó, có nhiều câu hỏi của cử tri tại phường Tân Bình, TP.Dĩ An và phường An Phú, TP.Thuận An về việc đã mua đất tại 5 dự án suốt nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo phản ánh, cử tri đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Bình Dương có giải pháp cụ thể, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án khu nhà ở công nhân Tân Bình, khu thương mại An Trung, khu nhà ở Đất Mới, khu đô thị Đông Bình Dương ở phường Tân Bình (TP. Dĩ An) và khu nhà ở thu nhập thấp An Phú tại phường An Phú, TP.Thuận An để người dân nhanh chóng được cấp sổ đỏ, ổn định cuộc sống.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Bình Dương, dự án khu nhà ở công nhân Tân Bình do Công ty cổ phần Trung Thành làm chủ đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận theo văn bản số 3983 năm 2009.

Tháng 3/2018, công ty này được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất tại Quyết định số 688 với diện tích 70.675,5m2. 6 tháng sau, UBND tỉnh phê duyệt đơn giá đất để Công ty cổ phần Trung Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với dự án.

Tuy nhiên đến nay, Công ty cổ phần Trung Thành chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Hiện Sở Tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhiều dự án khu dân cư trên địa bàn phường Tân Bình chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã triển khai xây dựng nhiều năm. Ảnh: Văn Dũng

Đối với dự án khu nhà ở thương mại An Trung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung, Sở TNMT Bình Dương cho biết, cuối năm 2018, UBND tỉnh Bình Dương có quyết định số 3824 giao đất đợt 1 cho Công ty An Trung thực hiện dự án với diện tích 39.077m2.

Trong quá trình xác định giá đất gặp vướng mắc do khu đất dự án tiếp giáp với 3 tuyến đường (đường Lê Hồng Phong, đường nội bộ trên 9m khu nhà ở Đất Mới, đường nội bộ trên 9m khu dân cư Đại Quang). Tháng 11/2019, UBND tỉnh có công văn số 5902 chấp thuận cho dự án được xác định theo tổng giá trị đất của cả dự án và theo 3 tuyến đường.

Ngày 20/12/2019, Sở có công văn đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai tiến hành xác lập sơ đồ phân vị trí cho toàn khu đất thực hiện dự án theo 3 tuyến đường để có cơ sở xác định giá đất tính nghĩa vụ tài chính. Tháng 6/2020, Sở tiếp tục có công văn đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung khẩn trương thực hiện yêu cầu này.

Tháng 1/2020, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng và UBND TP Dĩ An rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện dự án. Ngày 12/6/2020, tại buổi làm việc với Sở TNMT tỉnh Bình Dương, đại diện Công ty An Trung cho biết trong dự án có một phần diện tích mà doanh nghiệp không thỏa thuận bồi thường được cho các hộ dân.

Chủ đầu tư cho rằng đang phối hợp với các các cơ quan đề xuất UBND tỉnh loại bỏ phần diện tích nêu trên ra khỏi ranh giới dự án và thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Do đó, Công ty An Trung kiến nghị tạm ngưng việc xác định giá đất của dự án. Sau khi quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chủ đầu tư sẽ tiếp tục lập các thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương đã đề nghị Công ty An Trung có văn bản báo cáo cụ thể để làm cơ sở triển khai thực hiện, nhưng đến nay công ty vẫn chưa có báo cáo.

Ngày 29/6/2021, Sở TNMT tỉnh Bình Dương đã giao Thanh tra sở rà soát nội dung kiến nghị của các hộ dân về việc mua đất nền thuộc dự án đã nhiều năm nhưng Công ty An Trung chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, chưa bàn giao sổ đỏ để xử lý vi phạm.

UBND tỉnh Bình Dương khẳng định, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, hoàn thành cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo điều kiện cấp sổ đỏ cho người dân theo quy định.

Người dân mua đất tại dự án Khu nhà ở Đất Mới tại phường Tân Bình (TP. Dĩ An) và phường An Phú (TP. Thuận An) đã 10 năm nhưng đến nay chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đất Mới vẫn chưa ra sổ cho khách hàng. Ảnh: Văn Dũng

Còn đối với kiến nghị của cử tri liên quan dự án khu nhà ở Đất Mới do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư, Sở TNMT Bình Dương cho biết, ngày 26/8/2019, Thanh tra tỉnh Bình Dương ban hành Kết luận số 25 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Đất Mới làm chủ đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất xử lý đối với khu nhà ở thu nhập thấp An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An) do Công ty Đất Mới làm chủ đầu tư tại Kết luận số 25.

Tháng 4/2020, UBND tỉnh Bình Dương có công văn số 1944 chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn Công ty Đất Mới trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý 2 dự án (khu nhà ở thu nhập thấp An Phú và khu nhà ở Đất Mới).

Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chưa cấp sở hữu tài sản khác gắn liền với đất) thuộc hai dự án nêu trên sau khi Công ty Cổ phần Đất Mới đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định.

Công ty cổ phần Đất Mới cam kết sẽ hoàn tất việc đầu tư xây dựng hạ tầng vào tháng 7, thực hiện việc sang nhượng quyền sử dụng đất cho cư dân dự kiến 31/12. Nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định. Ảnh: Văn Dũng

Trước đó, trong các buổi làm việc với cơ quan chức năng và cư dân khu nhà ở Đất Mới, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn tất việc đầu tư xây dựng hạ tầng vào tháng 7, thực hiện việc sang nhượng quyền sử dụng đất cho cư dân dự kiến 31/12.

Tuy nhiên đến nay, do Công ty Đất Mới chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định nên Sở TNMT tỉnh Bình Dương chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Việc chậm cấp giấy chứng nhận là trách nhiệm của công ty, trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân, Sở TNMT cũng đã có văn bản giao Thanh tra sở xem xét, xử phạt.

Riêng đối với những phản ánh, kiến nghị của cử tri về dự án khu đô thị Đông Bình Dương (được thực hiện từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa dự án và sử dụng, chủ đầu tư có nhiều sai phạm "khủng" trong việc xây dựng trái phép, ký hợp đồng mua bán khi chưa được cơ quan chức năng cho phép), UBND tỉnh Bình Dương không có thông tin trả lời về các phản ánh này.