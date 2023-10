Bình Dương: Quen qua mạng xã hội, bé gái 12 tuổi nhiều lần bị "yêu râu xanh" hiếp dâm

Ngày 5/10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Văn Hiếu (SN 1988, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Theo điều tra ban đầu, Hiếu sử dụng mạng xã hội, làm quen với bé V (12 tuổi), cả 2 nhắn tin qua lại nhiều lần.

Công an lấy lời khai đối tượng Hiếu.

Vào các ngày 2 và 12/9, Hiếu đã lôi kéo V quan hệ tình dục với mình tại nhà trọ trên địa bàn TP Dĩ An. Đến ngày 3/10, gia đình V đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Hiếu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hiếu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an TP Dĩ An khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường, những người trực tiếp nuôi dưỡng, quản lý con trẻ cần quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em về những vấn đề liên quan đến giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi cũng như những kỹ năng để phòng tránh xâm hại tình dục. Để khi gặp phải những tình huống phát sinh trên thực tế, bản thân các em biết cách xử lý và giải quyết phù hợp.