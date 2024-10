Bình Dương thông tin về loạt dự án bất động sản "khủng" bất động nhiều năm

Nhiều dự án bất động sản lớn vẫn loay hay vì các thủ tục pháp lý

Theo ghi nhận của Dân Việt, hiện tỉnh Bình Dương có một số dự án bất động sản lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều năm nhưng chưa thể triển khai.

Đơn cử, dự án Khu đô thị Đông Bình Dương ở phường Tân Bình, TP. Dĩ An do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương làm chủ đầu tư; dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An (có tên gọi khác Khu nhà vườn, biệt thự Vườn Cau, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An) do Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư; dự án Khu dân cư Võ Minh Đức (Takara Residence, TP. Thủ Dầu Một) do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Thành Nguyên làm chủ đầu tư...

Ông Lai Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết, các dự án trên đang hoàn thiện một số thủ tục pháp lý vì vướng mắc và thay đổi chủ đầu tư.

Dự án bất động sản Đông Bình Dương nhiều năm qua vẫn chưa triển khai. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, ông Đạt thông tin, dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 về nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, tiến độ hoàn thành đến quý 4/2035.

Dự án bất động sản này đang thực hiện thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Bộ Xây dựng để đủ điều kiện bàn giao nền tái định cư cho người dân và xây dựng công trình nhà ở, công cộng.

Về dự án Khu dân cư Võ Minh Đức được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 1/8/2024 với tiến độ hoàn thành đến quý 4/2028.

Trong đó, tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến quý 4/2026. Chủ đầu tư dự án bất động sản này đang thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh.

Dự án Khu dân cư Võ Minh Đức vẫn chưa thể hoàn thiện. Ảnh: Gia Linh

Dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An, ông Đạt cho biết, đang chậm triển khai vì vướng mắc về đất đai. Việc thay đổi nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo UBND tỉnh Bình Dương hồi cuối tháng 8 vừa qua điều chỉnh chủ trương đầu tư và đang được xem xét.

Nhiều dự án bất động sản được chấp thuận chủ trương từ hàng chục năm trước

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, các dự án bất động sản nêu trên đang phải thực hiện các thủ tục về pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, vướng công tác bồi thường giải phóng.

Theo tìm hiểu, dự án bất động sản Khu đô thị Đông Bình Dương có quy mô 126 ha với 6.433 nền đất tại TP. Dĩ An đã trải qua 20 năm được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư (chấp thuận vào năm 2003).

Các dự án nằm đắp chiếu tại nhiều vị trí đắc địa. Ảnh: Gia Linh

Như Dân Việt đã đưa tin, vào tháng 1/2020, Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương vì xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, số tiền xử phạt là 40 triệu đồng. Đến tháng 9/2020, Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương tiếp tục bị xử phạt với tình tiết tăng nặng vì cố tình vi phạm xây dựng không phép trong dự án bất động sản này, mức phạt là 50 triệu đồng.

Riêng dự án Khu dân cư Võ Minh Đức (Takara Residence, TP.Thủ Dầu Một), UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt từ năm 2010, giao Công ty Thành Nguyên làm chủ đầu tư với diện tích ban đầu là 19,4 ha, sau đó được điều chỉnh lên 19,7 ha. Chủ đầu tư dự án bất động sản này đền bù giải phóng mặt bằng 15 ha và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gần 10 ha nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa thể triển khai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cho biết các dự án bất động sản trên đang hoàn thiện một số thủ tục pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Về dự án Hồ Gươm Xanh Thuận An, xây dựng trên quỹ đất 26,4 ha tại số 136 Đại Lộ Bình Dương, phường Lái Thiệu, Thuận An. Ngày 13/12/2002, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà vườn, biệt thự Vườn Cau. Tháng 12/2005, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản chấp thuận chủ trương chuyển đổi chủ đầu tư Dự án thương mại - dịch vụ phố vườn Lái Thiêu.

Cuối tháng 10/2007, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nhà vườn, biệt thự Vườn Cau (tên thương mại: Khu phức hợp Siler Lake), thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An (nay là TP Thuận An). Nhưng 20 năm qua, dự án bất động sản có vị trí được đánh giá là "siêu đẹp" này vẫn chưa hoàn thiện.