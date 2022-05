Bình Dương thu hút đầu tư nước ngoài thêm hơn 2 tỷ USD, thu mới ngân sách hơn 5.600 tỷ đồng

Ngày 5/5, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2022 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tháng và nhiệm vụ, giải pháp tháng 5/2022.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của Bình Dương đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, nổi bật nhất là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh trong tháng 4/2022 ước tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, IIP tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bình Dương đã thu hút được 22.950 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, 2,341 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ước thu mới ngân sách của tỉnh trong tháng 4 đạt 5.600 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 23.400 tỷ đồng...

Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 4 tháng qua, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Các sở, ngành rà soát, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bình Dương được xem là “công cụ đắc lực” giúp đạo tỉnh có cái nhìn tổng quan, toàn diện về mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội. Ảnh: V.D

Bên cạnh đó, các sở, ngành tăng cường quan tâm giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai thực hiện các quy định mới liên quan doanh nghiệp. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và tháo gỡ khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai triển khai các dự án.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu ngành thuế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kịp thời triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số...