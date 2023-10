Bình Dương: Xử lý Công ty Tecco Miền Nam vì vận chuyển đất ra khỏi dự án trái quy định

UBND TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vận chuyển đất ra khỏi dự án chung cư Tân An tại phường Thuận Giao và Hưng Định.



Theo nội dung Báo cáo số 213 gửi UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP.Thuận An cho biết đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra việc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam có hành vi vận chuyển đất ra khỏi dự án chung cư Tân An (Tecco Luxury, tên thương mại Diamond Boulevard) trái quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam (Công ty Tecco Miền Nam) được UBND thành phố Thuận An phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Chung cư Tân An (Tecco Luxury) tại Quyết định số 7169/QĐ-UBND ngày 31/12/2020.

Ngày 14/9/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan làm việc với đại diện Công ty Tecco Miền Nam về các giấy tờ pháp lý có liên quan đến Dự án chung cư Tân An (Tecco Luxury), phường Thuận Giao và phường Hưng Định.

Dự án chung cư Tân An của công ty Tecco Miền Nam từng bị UBND phường Thuận Giao (tỉnh Bình Dương) cảnh báo vì huy động vốn trái phép. Ảnh: Quang Hải

Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, đại diện ban quản lý dự án chưa cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định (cụ thể là giấy phép để được vận chuyển đất ra khỏi khu vực san gạt).

Đến ngày 16/9/2023, UBND TP.Thuận An tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND phường Thuận Giao làm việc với chủ dự án. Tại thời điểm làm việc có xe vận chuyển đất ra khỏi dự án với khối lượng ước khoảng 1/3 khối lượng đất hầm.

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty Tecco Miền Nam cung cấp giấy phép để được vận chuyển đất ra khỏi khu vực dự án chung cư Tân An nhưng công ty chưa cung cấp.

Vì thế, UBND TP.Thuận An chỉ đạo các đơn vị có liên quan yêu cầu Công ty Tecco Miền Nam phải giữ nguyên hiện trạng khu vực, chỉ được vận chuyển khoáng sản (đất san gạt) khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định. Đồng thời, cung cấp bổ sung giấy phép khai thác khoáng sản, thời gian chậm nhất đến ngày 18/9.

Ngày 18/9, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND phường Thuận Giao lập biên bản vi phạm hành chính số 19/BB-VPHC về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Tecco Miền Nam. Đó là lỗi "khai thác khoáng sản không phải khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác đối với trường hợp không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép để cho phép".

Công ty Tecco Miền Nam vận chuyển hàng ngàn m3 đất khi chưa được phép. Ảnh: Quang Hải

Ngày 21/9/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm việc với công ty trên để xác minh tình tiết vụ việc. Qua làm việc, công ty thừa nhận thời gian bắt đầu vận chuyển đất ra khỏi dự án là đầu tháng 9/2023 và lượng đất đã vận chuyển ước khoảng 3.600 m3.

Ngày 22/9/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND phường Thuận Giao đo đạc thực địa lượng đất Công ty cổ phần Tổng Công ty Tecco Miền Nam đã di dời. Kết quả, hầm có tổng diện tích 4.600m2. Công ty đã đào và lấy đi phần đất có diện tích là 3.400m2 với độ sâu 4m và phần đất 1.200m2 với độ sâu 1m. Như vậy, tổng khối lượng đất đã đào lên khoảng 14.800m.

Đại diện Công ty Tecco Miền Nam đã thống nhất với số liệu đất đã đào lên là 14.800m. Tuy nhiên, công ty này cho biết chỉ di dời ra khỏi khu đất khoảng 3.600m3, phần đất còn lại đã san lấp trong khuôn viên dự án.

Để xử lý, UBND TP.Thuận An đã chỉ đạo Phòng tài nguyên và Môi trường phối hợp các đơn vị có liên quan kịp thời phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Tecco Miền Nam.

UBND TP.Thuận An cho rằng theo quy định, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Tecco Miền Nam thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Vì vậy, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty Tecco Miền Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND TP.Thuận An chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiến hành kiểm tra quá trình xây dựng dự án chung cư Tân An của Công ty Tecco Miền Nam để đảm bảo dự án chung cư Tân An được triển khai đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an TP.Thuận An được yêu cầu kiểm tra các xe vận chuyển đất ra khỏi dự án chung cư Tân An và xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.