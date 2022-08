Tỉnh Bình Dương yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước vụ chôn lấp rác thải quy mô lớn

Vụ chôn lấp rác thải quy mô lớn ở huyện Phú Giáo

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu UBND huyện Phú Giáo rà soát, xác minh và xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị, địa phương phụ trách quản lý đất đai, xây dựng, môi trường có liên quan đến vụ việc vi phạm về kinh doanh, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép và quản lý chất thải không đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 23/8, Tổ công tác do Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Công an huyện Phú Giáo phát hiện 1 xe ô tô đổ chất thải tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh (có trụ sở chính ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Khu nhà xưởng của Công ty Trà Vinh chứa đầy rác thải. Ảnh: Nguyễn Hậu

Khu nhà xưởng của Công ty Trà Vinh có diện tích khoảng 2,8ha; chia thành 5 khu, chôn lấp chất thải như: xỉ than, bông thủy tinh, bao bì nhiễm dầu…

Theo quy định, những chất thải này phải được đưa về nhà máy xử lý chất thải ở tỉnh Trà Vinh để xử lý. Thế nhưng các đối tượng đã chở về đây chôn lấp trái phép.

Lượng chất thải quá nhiều nên đã tràn xuống khu vực suối Thôn, ở ngay bên cạnh. Đáng ngại là nguồn nước suối Thôn lại chảy ra Sông Bé.

Thời điểm tra kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 20 lao động, 10 xe tải và xe đầu kéo loại lớn đang làm việc.

Khu xưởng này không có biển hiệu, được vây kín bằng hàng rào cao hơn 2 mét. Nhiều người dân ở địa phương tỏ ra bất ngờ khi hay tin lực lượng công an phát hiện vụ chôn lấp rác thải quy mô lớn ngay cạnh nơi mình sinh sống.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành làm việc với các bên liên quan, lấy mẫu, đo đạc nhằm phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ hành vi chôn lấp chất thải sai quy định.

Chính quyền xã không làm tốt công tác quản lý địa bàn

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Long (huyện Phú Giáo) cho biết, năm 2019, Công ty Trà Vinh đến đây mua đất để xây dựng nhà xưởng. Công ty có giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực xử lý, phân loại phế liệu rồi mang đi tái chế.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn công ty chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Khu xưởng không có biển hiệu, được vây kín bằng hàng rào cao hơn 2 mét. Người dân, chính quyền địa phương không phát hiện được hành vi chôn lấp rác thải. Ảnh: Nguyễn Hậu

Ông Dũng cho biết, trong quá trình hoạt động đến nay, UBND xã chưa nhận được bất cứ phản ánh của người dân về vấn đề chôn lấp rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

UBND xã cũng không nhận được báo cáo từ cán bộ chuyên môn về dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Trà Vinh.

"Tuy nhiên, để xảy ra sự việc trên là có phần trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng cán bộ chuyên môn cấp xã do không làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình ở cơ sở", ông Dũng thừa nhận.

Để không xảy ra những vụ việc tương tự, UBND xã cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn, nắm tình hình dư luận nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường và an ninh trật tự.