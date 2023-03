Bình Phước: Giật mình trước các loại dụng cụ hành nghề của 2 tên trộm chuyên nghiệp

Ngày 31/3, nguồn tin từ Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho hay, trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Công an thị xã Phước Long bắt gọn 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của người dân suốt thời gian qua.

Công an đọc lệnh bắt giam Đoàn Văn An (áo trắng). Ảnh: C.A

Đoàn Văn An (áo trắng) được áp giải tới nơi ở để khám xét, thu thập vật chứng gây án. Ảnh: C.A

Cụ thể: Đêm 25 rạng sáng ngày 26/3, lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng cắt khóa cổng, đột nhập vào một nhà dân ở phường Long Phước, thị xã Phước Long để trộm cắp xe mô tô. Lập tức lực lượng công an đã khép chặt vòng vây, tổ chức bắt giữ được 2 đối tượng.

Khi biết bị lực lượng công an vây bắt, 2 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân… Một đối tượng đi xe mô tô rồ ga bỏ trốn. Đối tượng còn lại nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm, trà trộn trong các khu ngõ nhỏ, rồi đu người trèo lên các mái nhà dân để tẩu thoát.

Hàng tá công cụ gây án như kìm thủy lực, bao tay, đoản vạn năng phá các loại ổ khoá xe mô tô, cờ lê, mỏ lết... các loại. Ảnh: C.A

Kho đồ gây án của An và Bình. Ảnh: C.A

Công cụ mở khóa, vặn ốc trong kho dụng cụ gây án của An và Bình. Ảnh: C.A

Quyết tâm không để 2 tên trộm ranh mãnh trốn thoát, các tổ công tác đã phối hợp tổ chức truy đuổi theo các hướng bỏ trốn của 2 đối tượng. Khi trời gần sáng các tổ công tác đã truy bắt được đối tượng điều khiển xe mô tô bỏ chạy, khi đối tượng này đã rất ranh ma đổi xe mô tô khác quay lại đón đồng bọn.

Đối tượng này khai tên là Đoàn Văn An; sau đó, các trinh sát Công an tỉnh Bình Phước đã bắt được đối tượng còn lại là Chu Văn Bình.

Từ lời khai của Đoàn Văn An, các trinh sát đã thu được chiếc xe mô tô - là phương tiện mà Bình và An sử dụng để đi gây án. Chiếc xe sau khi gây án, An cất giấu tại một vườn cây cao su, cách nhà An khoảng gần 3km.

Lực lượng công an thu giữ chiếc xe mô tô gây án được An và Bình cất giấu trong vườn cao su. Ảnh: C.A

Theo thượng tá Nguyễn Trường Giang - phó Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Phước): Chu Văn Bình (còn gọi là Tí) - sinh năm 1998 và Đoàn Văn An – sinh năm 2003, cùng trú thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Ngay sau khi bắt giữ Đoàn Văn An và Chu Văn Bình, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng. Qua khám xét đã phát hiện và thu giữ nhiều công cụ phương tiện gây án như: kìm thủy lực, bao tay, đoản vạn năng phá các loại ổ khoá xe mô tô..., cùng hàng chục cờ lê, mỏ lết, công cụ vặn ốc, mở khóa các loại. Ước tính trọng lượng số dụng cụ dùng để trộm cắp của An và Bình nặng khoảng… 20kg.

Đối tượng Chu Văn Bình sau khi bị bắt. Ảnh: C.A

Được biết trước đó, qua nhiều nguồn tin, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước xác định: Đây là 2 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là xe mô tô) trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thủ đoạn hoạt động của 2 đối tượng này rất tinh vi và lì lợm, nhiều lần chúng thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Phải ngăn chặn hoạt động tội phạm của các đối tượng này là quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Bình Phước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phải mất rất nhiều ngày đêm kiên trì, bí mật theo dõi các hoạt động của 2 đối tượng để nắm được quy luật hoạt động của chúng.

Bước đầu cơ quan Công an xác định được Chu Văn Bình (còn gọi là Tí) là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự và công an thị xã Phước Long đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.