Vụ giết người hơn 40 năm mới tìm ra nghi can ở Bình Thuận: Sắp diễn ra buổi xin lỗi công khai

Theo thông báo của Công an Bình Thuận, buổi xin lỗi công khai diễn ra vào lúc 8h sáng 17/6 sắp tới.



Ông Võ Ngọc - con trai ông Võ Tê. Ảnh: Gia đình cung cấp

Giấy mời do Thượng tá Vũ Xuân Tiếu - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ký. Địa điểm diễn ra buổi xin lỗi công khai này là Hội trường NVH xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Vợ chồng bà Chung Thị Hạnh, ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê - đã chết) cho biết rất vui mừng trước diễn biến này. Hiện gia đình bà Hạnh, ông Ngọc đã nhờ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình người bị oan sai.

Nghi can hơn 40 năm mới lộ diện

Di ảnh ông Võ Tê (ảnh chụp từ ảnh thờ của gia đình cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, tối 31/7/1980, một vụ giết người, cướp tài sản xảy tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh bị sát hại và hung thủ đã cướp 1,6 lượng vàng trên người bà.

Hiện trường bà Khanh bị sát hại ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, cách Quốc lộ 1A vài mét. Sau khi nghe tri hô, ông Võ Tê (SN 1932, quê Đại Lộc, Quảng Nam, trú thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) nhà ở gần đó chạy đến hiện trường. Lúc này, mẹ của bà Khanh đang ôm thi thể con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đến, có vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà Khanh đã chết. Lúc này, mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm ống quần của ông Tê nhờ cứu con gái và máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê. Từ vết máu này, một ngày sau (ngày 1/8/1980), Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của, bắt tạm giam ông Võ Tê.

Sau khi ông Tê bị bắt giam, nhiều người dân ở xã Tân Minh đã hướng nghi vấn tới ông Trương Đình Khôi (tức Trương Đình Chi, SN 1956, ngụ thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân), vì ông này có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau 5 tháng giam giữ, không chứng minh được ông Võ Tê giết người, Công an tỉnh Thuận Hải đã thả ông về và đi tìm người bị tình nghi theo tố cáo của người dân. Mặc dù được thả, nhưng không có quyết định đình chỉ bị can và ông Võ Tê đã mang thân phận bị can cho đến lúc chết. Sau đó, việc điều tra hung thủ giết người không được thực hiện trong một thời gian dài cho đến khi cơ quan điều tra tạm đóng hồ sơ vụ án lại.

Quyết không bỏ cuộc khi hung thủ sát hại mẹ mình đang nhởn nhơ và thương cho thân phận những người con của ông Võ Tê, anh Đỗ Thanh An - con ruột bà Khanh đã bỏ công nhiều năm liền để minh oan.

Suốt nhiều năm tìm kiếm, anh Đỗ Thanh An đã cung cấp thông tin người bị tình nghi và người này đã thay tên họ từ Trương Đình Khôi (còn có tên gọi khác là Trương Chi) thành Lê Minh Sơn cho cơ quan điều tra. Nhưng, Công an tỉnh Bình Thuận không tìm được người bị tình nghi này.

Đầu năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau hơn 40 năm vụ án xảy ra, vào cuối năm 2021, Công an Bình Thuận đã ra kết luận điều tra khẳng định nghi can giết bà Phan Thị Khanh là Lê Minh Sơn (hay còn có tên khác là Trương Đình Khôi, Trương Chi). Người này đã ba lần thay đổi tên tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi nhưng đành phải cho gia đình bảo lãnh người này được tại ngoại theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, pháp luật hiện hành không thể xử lý Trương Đình Chi do đã hết thời hiệu xử lý. Đầu năm 2022, Công an Bình Thuận xác định ông Võ Tê bị bắt giam, bị điều tra là oan sai.