Tại buổi xin lỗi, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt các cơ quan tố tụng tỉnh và huyện Hàm Tân thông báo kết quả điều tra vụ án "Giết người, cướp của" xảy ra ngày 31/7/1980 tại thôn 3, xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân).

Ông Võ Ngọc con trai ông Võ Tê tại buổi xin lỗi. Ảnh: PV

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận kết luận ông Võ Tê (SN 1932, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân) không phải là người thực hiện hành vi giết bà Phan Thị Khanh (SN 1954, người địa phương). Việc ông Tê bị khởi tố, tạm giam từ ngày 1/8/1980 đến ngày 30/12/1980 là không đúng quy định pháp luật. Việc ông Tê bị khởi tố và tạm giam oan đã gây tổn thất tinh thần, vật chất cho ông và gia đình.

Tại buổi công khai xin lỗi, đại tá Đinh Kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, thay mặt cơ quan tố tụng gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc (con trai ông Võ Tê, đã mất).

"Mặc dù lời xin lỗi của chúng tôi không bù đắp được những tổn thất, mất mát mà ông và gia đình đã gánh chịu, đặc biệt là ông Võ Tê – người bị khởi tố, tạm giam oan đã không còn nữa, nhưng buổi xin lỗi thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đây, Cơ quan CSĐT và Viện KSND cấp tỉnh và cấp huyện cũng rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tố tụng" - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận nói tại buổi công khai xin lỗi.

Các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận tại buổi xin lỗi. Ảnh PV

Thay mặt gia đình, ông Võ Ngọc, con trai người bị khởi tố, tạm giam oan là ông Võ Tê, đã chấp nhận lời xin lỗi của các cơ quan tố tụng. Đồng thời ông Ngọc mong muốn các cơ quan chức năng sớm giải quyết trách nhiệm bồi thường theo luật định. Ông Ngọc cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gây ra việc oan sai.

Trao đổi với Dân Việt, ông Võ Ngọc ((58 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, con ruột ông Võ Tê - đã chết) cho biết rất vui mừng trước diễn biến này.

"Suốt nhiều ngày qua, sau khi nhận được giấy mời của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đến dự buổi xin lỗi công khai, gia đình tôi vui mừng không thể ngủ được. Nỗi oan giết người của cha tôi mang từ khi sống cho đến lúc qua đời suốt hơn 41 năm qua, nay được các cơ quan chức năng xin lỗi công khai trước bà con hàng xóm và các cơ quan báo chí...", ông Võ Ngọc xúc động nói.

Theo ông Võ Ngọc, ngoài việc các cơ quan có trách nhiệm tổ chức xin lỗi, gia đình ông còn yêu cầu đăng báo xin lỗi công khai trong ba kỳ liên tiếp và đăng tải nội dung xin lỗi, cải chính trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận.

Còn việc yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự do khởi tố, bắt giam oan sai đối với cha ông là ông Võ Tê, phần thiệt hại của gia đình trong hơn 40 năm qua, gia đình ông Võ Ngọc đã nhờ các luật sư tổng hợp các khoản, mục yêu cầu bồi thường và sẽ gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận làm căn cứ thương lượng, thỏa thuận bồi thường...

Nghi can hơn 40 năm mới lộ diện

Di ảnh ông Võ Tê (ảnh chụp từ ảnh thờ của gia đình cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, tối 31/7/1980, một vụ giết người, cướp tài sản xảy tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận). Nạn nhân là bà Phan Thị Khanh bị sát hại và hung thủ đã cướp 1,6 lượng vàng trên người bà.

Hiện trường bà Khanh bị sát hại ở đồi dốc gần rẫy bắp thuộc xã Tân Minh, cách Quốc lộ 1A vài mét. Sau khi nghe tri hô, ông Võ Tê (SN 1932, quê Đại Lộc, Quảng Nam, trú thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) nhà ở gần đó chạy đến hiện trường. Lúc này, mẹ của bà Khanh đang ôm thi thể con gái đầy máu, khóc lóc thảm thiết. Ông Tê đến, có vỗ vào bụng nạn nhân rồi đoán rằng bà Khanh đã chết. Lúc này, mẹ của nạn nhân chồm tay, nắm ống quần của ông Tê nhờ cứu con gái và máu từ tay bà dính vào ống quần của ông Tê. Từ vết máu này, một ngày sau (ngày 1/8/1980), Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án giết người, cướp của, bắt tạm giam ông Võ Tê.

Sau khi ông Tê bị bắt giam, nhiều người dân ở xã Tân Minh đã hướng nghi vấn tới ông Trương Đình Khôi (tức Trương Đình Chi, SN 1956, ngụ thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân), vì ông này có nhiều dấu hiệu bất thường.

Sau 5 tháng giam giữ, không chứng minh được ông Võ Tê giết người, Công an tỉnh Thuận Hải đã thả ông về và đi tìm người bị tình nghi theo tố cáo của người dân. Mặc dù được thả, nhưng không có quyết định đình chỉ bị can và ông Võ Tê đã mang thân phận bị can cho đến lúc chết. Sau đó, việc điều tra hung thủ giết người không được thực hiện trong một thời gian dài cho đến khi cơ quan điều tra tạm đóng hồ sơ vụ án.

Quyết không bỏ cuộc khi hung thủ sát hại mẹ mình đang nhởn nhơ và thương cho thân phận những người con của ông Võ Tê, anh Đỗ Thanh An - con ruột bà Khanh đã bỏ công nhiều năm liền để minh oan.

Suốt nhiều năm tìm kiếm, anh Đỗ Thanh An đã cung cấp thông tin người bị tình nghi và người này đã thay tên họ từ Trương Đình Khôi (còn có tên gọi khác là Trương Chi) thành Lê Minh Sơn cho cơ quan điều tra. Nhưng, Công an tỉnh Bình Thuận không tìm được người bị tình nghi này.

Sau hơn 40 năm vụ án xảy ra, vào cuối năm 2021, Công an Bình Thuận đã ra kết luận điều tra khẳng định nghi can giết bà Phan Thị Khanh là Lê Minh Sơn (hay còn có tên khác là Trương Đình Khôi, Trương Chi). Người này đã ba lần thay đổi tên tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đủ căn cứ kết luận hành vi giết người, cướp tài sản của Trương Đình Chi nhưng đành phải cho gia đình bảo lãnh người này được tại ngoại theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, pháp luật hiện hành không thể xử lý Trương Đình Chi do đã hết thời hiệu xử lý. Đầu năm 2022, Công an Bình Thuận xác định ông Võ Tê bị bắt giam, bị điều tra là oan sai.

Hung thủ di chuyển nhiều nơi để trốn công an

Theo bản kết luận điều tra mới (đầu năm 2022) của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi giết chết bà Khanh lấy túi vàng, Trương Đình Chi đã mang số vàng ra phía sau căn nhà mình đang ở nhờ rồi dùng tay đào đất cất giấu.

Sau đó, lấy cớ đưa con đi chữa bệnh, Chi lấy túi vàng rồi cùng vợ con đến TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) ở nhờ nhà người chú ruột. Tại đây, Chi nói cho vợ biết chính mình là hung thủ giết bà Khanh, sau đó đưa vợ con đến xã Lịch Hội Thượng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng lẩn trốn.

Thông báo truy tìm Lê Minh Sơn tức Trương Đình Chi của Công an Bình Thuận năm 1999.

Chi lấy chiếc lắc đeo tay sáu chỉ vàng trong số vàng cướp được mang đi bán và mua chiếc ghe để làm phương tiện mua bán trên sông. Khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thuận Hải cùng Công an Sóc Trăng truy tìm, sợ bị phát hiện, Chi đưa vợ con rời khỏi Sóc Trăng.

Trên đường bỏ trốn, Chi đã bán chiếc ghe và đưa vợ con đến xã Xuân Trường (nay là Suối Cao), huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Năm năm sau, vào năm 1985, Chi tiếp tục đưa vợ con rời Đồng Nai đến phường Cam Thuận và xã Cam Phước, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đến năm 1988, Chi tiếp tục đưa vợ con rời Khánh Hòa đến Quy Nhơn, Bình Định lẩn trốn. Sau đó, Chi ly hôn vợ và một mình trở lại xã Xuân Trường (nay là Suối Cao), Xuân Lộc, Đồng Nai vào năm 1996.

Bốn năm sau (năm 2000), Chi đến xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, Phú Yên mở quán cơm tại đây và đến tháng 11-2021 thì bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy tìm, phát hiện, triệu tập làm việc.

Cơ quan điều tra đã tổ chức thực nghiệm cho Trương Đình Chi xác định hiện trường và vị trí chôn giấu vàng sau khi gây án, phù hợp với biên bản hiện trường trước đây mô tả. Thực nghiệm điều tra bằng hình thức cho Trương Đình Chi diễn lại hành vi giết người, cướp tài sản. Kết quả, Chi đã tự diễn lại các tư thế, khoảng cách lúc dùng rựa chém và cướp tài sản một cách khách quan; phù hợp với diễn biến và những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân.

Đầu năm 2022, Lê Minh Sơn (hay Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi) bị Cơ quan CSĐT áp giải đến Bình Thuận để thực nghiệm lại hiện trường vụ án giết người, cướp của xảy ra từ năm 1980. Ảnh CTV

Kết quả xác minh tại các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định trong thời gian Trương Đình Chi cư trú và sinh sống đều phù hợp với lời khai của Chi và các tài liệu đã thu thập về nhân thân, lai lịch.

Qua xác minh tại công an các xã, phường nơi Trương Đình Chi cư trú, sinh sống và kết quả tra cứu trên toàn quốc và xác minh tại các địa phương nơi Trương Đình Chi đã cư trú cho thấy Chi không có tiền án, tiền sự và phạm tội mới.

Căn cứ vào các lời khai nhận tội của Trương Đình Chi và kết quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trước đây và hiện nay đủ cơ sở xác định Trương Đình Chi phạm tội giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 31-7-1980 tại Tân Minh, Hàm Tân.

Đối với nhân thân lai lịch của Trương Đình Chi, qua kết quả giám định ADN và các tài liệu xác minh tra cứu cùng lời khai của thân nhân trực tiếp đã thu thập được khẳng định Trương Đình Chi, Trương Đình Khôi, Lê Minh Sơn là một người.

Tuy nhiên, vụ án xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 230 và khoản 5 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự.