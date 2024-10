Bình Thuận: Yêu cầu 1 sở và 2 huyện nghiêm túc triển khai, báo cáo tình hình khai thác, tiêu thụ khoáng sản trái phép

Xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực khoáng sản

Theo đó, nhằm tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm tra các mỏ khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận kiểm tra một điểm khai thác cát ở huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Ảnh: NL

Bên cạnh đó, các Thông báo số 176/TB-UBND ngày 10/6/2024 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, xác minh, làm rõ chủ sử dụng đất tại các khu vực xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, đối tượng khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian qua; Làm rõ khối lượng đất, cát đã khai thác để xử lý hành vi vi phạm về lĩnh vực khoáng sản...

Trên cơ sở đó xử lý đầy đủ các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản (kể cả thu hồi đất theo quy định).

Rà soát các quyết định xử lý vi phạm hành chính về khoáng sản, đất đai, để yêu cầu đối tượng vi phạm thực hiện đầy đủ các nội dung vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có khắc phục trả lại hiện trạng để tạo cảnh quang môi trường đảm bảo theo quy định; yêu cầu chủ sử dụng đất đưa đất vào sử dụng đúng mục đích theo quy định.

Rà soát Quy chế về quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa các huyện để chỉnh sửa, bổ sung nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, các chủ đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm soát chặt chẽ chứng từ đầu vào liên quan đến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sử dụng tại các dự án đầu tư công để thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 5 mục II Thông báo số 176/TB-UBND ngày 10/6/2024 và Công văn số 3630/UBND-ĐTQH ngày 30/9/2024.

Công an Bình Thuận thực hiện lệnh bắt bị can Trần Văn Thuận Giám đốc Công ty Long Thái Việt. Ảnh: CABT







UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Đức Linh nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 176/TB-UBND ngày 10/6/2024 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trái phép trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn này và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận.

Hai vợ chồng giám đốc bị khởi tố về hành vi khai thác khoáng sản trốn thuế

Có thể nói, thời gian qua, Bình Thuận là địa phương "nóng" về trình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận về tội trốn thuế. Bị can Nguyễn Thị Thúy Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, bị can Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã công bố quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Long Thái Việt (55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế. Trước đó, ngày 20/9 Trần Văn Thuận đã bị khởi tố tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hiện đang bị tạm giam.

Theo Kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Công ty Phương Nam chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, chưa nộp đủ số tiền thuê đất, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng đã tiến hành khai thác khoáng sản cát bồi nền.

Công ty này đã khai thác thực tế với khối lượng 82.071,4 m3 nhưng báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và thực hiện việc kê khai nộp thuế chỉ khai báo khối lượng 50.289 m3.

Kết luận thanh tra xác định công ty này đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Trong quá trình kinh doanh khai thác khoáng sản, công ty đã có hành vi vi phạm về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 4.802 m 3 cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá hơn 350 triệu đồng.

Đối với Công ty Long Thái Việt, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận xác định công ty này đã có các sai phạm như khai thác vượt quá chiều sâu, vượt ranh giới trong khu vực cấp phép.

Đặc biệt khai thác khoáng sản với khối lượng 48.868 m3 nhưng công ty này chỉ khai báo khối lượng 22.828 m3. Công ty đã có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế.

Trước đó vào tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Ảnh: CABT