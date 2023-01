Bitcoin nhảy vọt trên 19.000 USD: Dữ liệu lạm phát ra sao?

Bitcoin lần đầu tiên vượt trên 19.000 USD kể từ khi FTX sụp đổ

Vào hôm 12/1, Bitcoin đã tăng lên mức giá cao nhất trong hơn hai tháng qua, khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc hạ nhiệt lạm phát của Hoa Kỳ. Cụ thể, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường lần đầu tiên tăng lên trên 19.000 USD kể từ ngày 8 tháng 11, tăng 8,4% về giá trị. Bitcoin được giao dịch lần cuối ở mức 19.013,3 USD, theo CoinMetrics dẫn tin.

Giá Bitcoin đã nhanh chóng vượt trên 19.000 USD để đạt mức cao mới trong 2 tháng qua. Sự tăng giá diễn ra sau khi các luật sư của sàn giao dịch tiền điện tử FTX tuyên bố họ đã thu hồi được 5 tỷ USD tài sản thanh khoản. Ảnh: @AFP.

Dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố hôm 12/1 cho thấy có một sự rút lui khiêm tốn. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI-đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát) giảm 0,1% trên cơ sở hàng tháng, nhưng tăng 6,5% so với năm trước, theo Dow Jones. Nhưng con số này giảm so với mức tăng 7,1% trong tháng 11 và giảm so với mức cao nhất 9,1% trong tháng 6/2022. Các nhà đầu tư hy vọng sự sụt giảm lạm phát này có thể gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để đảo ngược việc tăng lãi suất.

Vốn dĩ, FED và các ngân hàng trung ương khác đã tăng lãi suất trong khoảng một năm qua nhằm nỗ lực chế ngự lạm phát tăng vọt, trong các động thái buộc chứng khoán và tiền điện tử giảm mạnh vào năm 2022. Hy vọng bây giờ là ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất, giảm bớt áp lực cho các tài sản rủi ro.

Bitcoin nhảy vọt trên 19.000 USD lên mức cao nhất kể từ 2 tháng qua. Ảnh: @AFP.

Ở một diễn biến khác, luật sư của sàn giao dịch tiền điện tử bị sập FTX cho biết rằng, họ đã tìm thấy khoảng 5 tỷ USD tài sản "thanh khoản", bao gồm tiền mặt và tài sản kỹ thuật số.

Trong phiên tòa hôm 11/1, các luật sư của FTX giám sát thủ tục phá sản đã thông báo rằng họ đã thu hồi được 5 tỷ đô la tiền mặt, kỹ thuật số và các tài sản thanh khoản khác. Các tài sản có thể được sử dụng để giúp trả nợ cho 9 triệu chủ nợ của sàn giao dịch tiền điện tử này. Tổng số nợ của các chủ nợ vẫn chưa rõ ràng, nhưng hồ sơ phá sản ban đầu ước tính số tiền từ 1 tỷ đến 10 tỷ đô la.

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã trình bày chi tiết tài khoản của mình về tình trạng mất khả năng thanh toán của sàn giao dịch tiền điện tử trong một bài đăng dài trên Substack. "Tôi không ăn cắp tiền, và tôi chắc chắn không cất giấu hàng tỷ đô la. "Gần như tất cả tài sản của tôi đã và vẫn có thể sử dụng được để hỗ trợ khách hàng của FTX," anh viết.

Tín hiệu này sẽ là một lợi ích đáng hoan nghênh cho các khách hàng của FTX sau khi sàn giao dịch tiền điện tử này nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022.

Bất chấp lợi nhuận của Bitcoin, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp như Peter Schiff đã khuyến nghị những người nắm giữ Bitcoin nên bán trước báo cáo dữ liệu CPI mới. Schiff lưu ý rằng Bitcoin đang ở mức cao nhất trong 2 tháng qua, nhưng ngụ ý rằng tài sản này có thể sẽ mất giá sau báo cáo. Anh ấy gọi đây là "cơ hội tuyệt vời để người nắm giữ bán Bitcoin lấy vàng".

Mặc dù dự đoán của Schiff vẫn chưa được chứng minh là đúng, nhưng tất nhiên Bitcoin cũng sẽ có nguy cơ cao mất giá trong tương lai gần.

Được biết, Bitcoin giảm khoảng 74% giá trị so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021 là 68.990 USD. Năm ngoái, gần 1,4 nghìn tỷ đô la giá trị đã bị xóa sổ khỏi thị trường tiền điện tử, khi các nhà giao dịch bán phá giá các tài sản rủi ro như cổ phiếu công nghệ.

Bitcoin và thị trường tiền kỹ thuật số rộng lớn hơn cũng sụt giảm, cho thấy mối tương quan ngày càng tăng với các tiêu chuẩn chứng khoán lớn như Nasdaq Composite.

Sự sụt giảm cũng là do các vấn đề liên quan đến tiền điện tử, bao gồm cả sự sụp đổ của các dự án và công ty như FTX và Terra.

Vijay Ayyar, phó chủ tịch phát triển công ty và quốc tế tại sàn giao dịch tiền điện tử Luno, nói với CNBC trong một bình luận qua email vào sáng 12/1 rằng: "Bitcoin đã ở trong xu hướng giảm hơn một năm nay, đây là giai đoạn khó đoán thất thường trong tiền điện tử; Chúng ta đã chứng kiến nhiều sự kiện tiêu cực xảy ra trong năm qua, và nếu nhìn vào phản ứng của giá đối với những sự kiện đó, thì nhìn chung, nó ngày càng giảm ít hơn — một dấu hiệu cho thấy thị trường đang chấp nhận tin tức khá tốt, áp lực bán ra đang được hấp thụ và do đó chúng ta đang chuyển sang giai đoạn tích lũy thị trường", Ayyar nói thêm.

Các loại tiền kỹ thuật số khác đã được hỗ trợ bởi sự tăng giá bitcoin vào hôm 12/1. Ảnh: @AFP.

"Điều này cũng có thể có nghĩa là điều tồi tệ nhất đã qua đối với tiền điện tử và những tin tức tiêu cực nhất hiện đang được định giá và được chấp nhận dễ chịu hơn".

Các loại tiền kỹ thuật số khác đã được hỗ trợ bởi sự tăng giá bitcoin vào hôm 12/1. Đồng Ether, đồng tiền lớn thứ hai, tăng gần 5% lên 1.397,78 đô la trong khi đồng BNB của Binance tăng 3% lên 283 đô la.

Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, nói với CNBC hôm 11/1 rằng, sàn giao dịch có kế hoạch tăng tuyển dụng từ 15% đến 30% vào năm 2023, trái ngược hoàn toàn với các sàn giao dịch khác đã cắt giảm việc làm.