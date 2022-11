Phần tiếp theo của siêu anh hùng Báo đen đã thu về 84 triệu USD từ 4.396 địa điểm trong ngày đầu công chiếu. Con số đó bao gồm 28 triệu USD cho các bản xem trước vào giữa tuần, đánh dấu tổng doanh thu xem trước cao thứ 15 trong lịch sử và vượt qua con số đầu tiên của phần "Black Panther" đầu tiên 3 triệu USD. Đây cũng là ngày mở màn lớn thứ hai trong năm, sau 90,4 triệu USD thu được từ "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", cũng của Marvel sản xuất.



"Black Panther: Wakanda Forever" hút khách thời hậu T'Challa

Những dự đoán vào cuối tuần cho thấy "Black Panther: Wakanda Forever" có thể đạt tổng doanh thu trong khoảng từ 185 triệu đến 200 triệu USD khi khởi chiếu. Kỷ lục của năm hiện do "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" nắm giữ với 187 triệu đô la. Marvel một lần nữa phải cạnh tranh với chính mình để giành vị trí nhất nhì phòng vé.

Bộ phim "Black Panther: Wakanda Forever" của Marvel hiện đang thống trị phòng vé. (Ảnh: Marvel).

Sự xuất hiện phần tiếp theo của "Black Panther" thể hiện sự tăng vọt về doanh thu phòng vé trong bối cảnh rạp chiếu phần lớn không có sự xuất hiện của các bộ phim nổi tiếng kể từ mùa hè. "Wakanda Forever" sẽ là bộ phim đầu tiên kể từ "Thor: Love and Thunder" vào tháng 7 có doanh thu trên 100 triệu USD.

"Black Panther: Wakanda Forever" theo chân những người cai trị đất nước nằm ở châu Phi, khi họ đương đầu với sự mất mát của Vua T'Challa, do Chadwick Boseman đóng trong bản gốc năm 2018. Nam diễn viên Boseman qua đời vì bệnh ung thư ruột kết vào tháng 8/2020. Khi Wakanda đối mặt với cuộc tấn công từ một vương quốc dưới nước do Namor (Tenoch Huerta) lãnh đạo, Nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright) và Nakia (Lupita Nyong'o) phải kết hợp với nhau để cứu đất nước của họ.

Các đánh giá từ chuyên môn đều có phần tích cực cho "Wakanda Forever", nếu không muốn nói là rực rỡ như phiên bản tiền nhiệm năm 2018. Phần tiếp theo hiện chiếm 76% đánh giá tán thành từ các nhà phê bình hàng đầu trên Rotten Tomatoes.

Khán giả thậm chí còn được chứng minh là sẽ dễ tiếp nhận hơn, với bộ phim đạt điểm "A" sáng chói thông qua công ty nghiên cứu Cinema Score, cho thấy sự ủng hộ của những người xem phim. Đó là một bước tiến so với hai bản phát hành khác của Marvel trong năm nay, với hai anh hùng Doctor Strange và Thor, cả hai đều chỉ đạt điểm "B+".



Cho dù phần tiếp theo của "Black Panther" đạt doanh thu mở màn lớn nhất hay lớn thứ hai trong năm, nó vẫn hứa hẹn sẽ mang về doanh thu "khủng" cho Marvel. Bộ phim sẽ không phải đối mặt với bất kỳ ứng cử viên nào khác cho đến khi bộ phim hoạt hình "Strange World" của Disney phát hành vào cuối tháng 11.