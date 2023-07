Blackpink tới sân bay quốc tế Gimpo, chính thức lên đường đến Hà Nội

Blackpink vui vẻ chào người hâm mộ trước khi lên đường tới Việt Nam

Sự xuất hiện của Blackpink tại sân bay Gimpo (Hàn Quốc) thu hút hàng loạt thợ săn ảnh như thường lệ. 4 thành viên của nhóm nhạc đều diện trang phục đơn giản, vui vẻ chào người hâm mộ. Họ sẽ gặp gỡ khán giả Việt Nam trong hai ngày 29/7 và 30/7 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Jisoo diện áo sơ mi và quần jeans ra sân bay. Cô thể hiện tâm trạng hào hứng khi chuẩn bị tới Việt Nam. (Ảnh: Starnews)

Rose mặc áo thun và quần jeans đơn giản, khoe vòng eo nhỏ nhắn, quyến rũ. (Ảnh: Osen)

Lisa mang theo Ipad để giải trí trong thời gian rảnh. Dù đeo khẩu trang kín mặt, cô vẫn cho thấy sự khoẻ khoắn, năng động. (Ảnh: Newsen)

Jennie kết hợp quần ống rộng và giày thể thao trắng. (Ảnh: Newsen)

Trước đó, vào chiều ngày 28/7, danh sách cuối cùng các ca khúc Blackpink trình diễn tại 2 đêm concert "Born Pink" chính thức được thông qua với tổng cộng 22 ca khúc. Đây cũng chính là số lượng bài hát tương đồng với kịch bản của tour diễn toàn cầu trong suốt gần 1 năm qua. Tại danh sách này xuất hiện màn solo của từng thành viên trong nhóm như "Flower", "You & Me", "Gone", "On The Ground", "Money".

Dự án xe bus 2 tầng phủ hình Blackpink do cộng đồng fan (người hâm mộ) Việt Nam thực hiện để chào đón concert của Blackpink tại Việt Nam.

Cũng trong ngày 28/7, tuyến xe bus chào đón concert Blackpink do cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc tại Việt Nam thực hiện gây nhiều chú ý. Xe được khởi hành từ Vườn hoa Con Cóc, đi dọc những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như Nhà hát Lớn, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua đó giới thiệu những danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

Tại sân vận động Mỹ Đình, những khâu chuẩn bị cuối cùng cũng đã gần như hoàn tất. BTC đã tiến hành kiểm tra âm thanh, đảm bảo chất lượng của 2 đêm concert vào ngày 29 và 30/7 sắp tới.



Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có đông đảo người hâm mộ nhất các nước châu Á. Tour lưu diễn "Born Pink" của nhóm nhạc này bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, nhóm thu được khoảng từ 2 đến 7 triệu USD cho mỗi đêm diễn ở cả ba châu lục là châu Á, châu Âu và châu Mỹ.