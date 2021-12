Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin chính thức nguyên nhân quân nhân tử vong

Đại tá Hiền khẳng định: "Nguyên nhân đồng chí Nguyễn Văn Thiên tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Còn hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể đồng chí Thiên là do khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".



Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cung cấp thông tin về nguyên nhân tử vong của quân nhân Thiên. Ảnh: LK.

Quân nhân Nguyễn Văn Thiên nhập ngũ tháng 2/2020, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sỹ thuộc đơn vị Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn BB50 (ở huyện Đức Cơ), Trung đoàn BB991.



Về diễn biến vụ việc, đại tá Hiền cho biết: "Khoảng 20h 15 phút ngày 29/11, quân nhân Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị và bị té ngã, rồi đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h 15 phút cùng ngày, đồng chí Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đồng chí Thiên tử vong".

Khi sự việc xảy ra, đơn vị đã thông báo cho gia đình quân nhân Thiên và địa phương. Đồng thời, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai kịp thời phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 5/Quân khu 5, Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 52, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, cơ quan pháp y tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Văn Lâm là cha đẻ của quân nhân Thiên, ông Nguyễn Văn Thành Nghĩa là chú ruột của quân nhân Thiên, ông Phạm Việt Dũng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nghĩa An, huyện Kbang, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm được tiến hành công khai dưới sự chứng kiến của các thành phần nêu trên. Sau khám nghiệm, cơ quan pháp luật đã thông qua biên bản, tất cả cùng nghe và ký tên chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo nguyện vọng của gia đình, đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể quân nhân Thiên về đến thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang lúc 12h 25 phút ngày 30/11 để làm thủ tục mai táng. Phía gia đình quân nhân Thiên không ý kiến gì thêm.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp, thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của quân nhân Nguyễn Văn Thiên là do tự té ngã, xuất huyết não. Ảnh: LK.

Đại tá Hiền cho biết thêm, trong đơn vị không hề có chuyện xảy ra đánh nhau. Sự việc xảy ra tối 29/11 có rất nhiều quân nhân khác cùng phòng với đồng chí Thiên chứng kiến và đó là sự thật. Đơn vị cũng đang tiếp tục lấy ý kiến của các quân nhân khác về vụ việc.

Đại tá Hiền cho rằng, việc lan truyền một số hình ảnh và thông tin về trường hợp tử vong của đồng chí Thiên trên mạng xã hội vừa qua là sai sự thật, khơi thêm nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của gia đình đồng chí Thiên.