Cụ thể, ngày 14/7, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Thanh Liêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và quyết định biệt phái công khai có thời hạn thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Nam, kể từ ngày 15/7.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC



Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn hứa tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1976, quê quán tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Trước đó, ngày 13/7, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Hoàng Khắc Lương, Trưởng phòng, Cục nghiệp vụ Bộ Công an được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình kể từ ngày 13/7.

Đại tá Hoàng Khắc Lương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định cho đại tá Hoàng Khắc Lương.

Đại tá Hoàng Khắc Lương sinh năm 1977, quê TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an từ ngày 1/6.