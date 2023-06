Bộ Công an đã truy xét, lật lại manh mối vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma tuý

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin với báo chí về tình hình đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển ma túy mới.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an luôn xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm, vì tội phạm ma túy sinh ra trộm cắp, giết người, cướp của… Do đó, việc tổ chức công tác đấu tranh với tội phạm này được chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong gần 6 tháng qua, lực lượng công an phát hiện, khởi tố trên 13.000 vụ án liên quan đến ma túy với trên 20.000 đối tượng; thu giữ 14.225kg heroin; 4.023kg ma túy tổng hợp; 982.039 viên ma túy tổng hợp và 210kg cần sa.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về những thủ đoạn buôn bán, vận chuyển ma túy. Ảnh: VGP

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện nay nổi lên hiện tượng mua bán, vận chuyển ma túy trên nhiều tuyến, nhiều địa bàn trọng điểm; có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người nước ngoài và một số đối tượng trong nước, nhằm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, có thực trạng các đối tượng người nước ngoại lợi dụng các tuyến hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy tại một số sân bay của Việt Nam; các đối tượng nhập cảnh, quá cảnh để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba.

"Điển hình là vụ tiếp viên hàng không, sau khi phát hiện, Bộ Công an đã truy xét, lật lại manh mối và bắt giữ 200 đối tượng liên quan", ông Xô thông tin, đồng thời khẳng định đang tiếp tục điều tra vụ án.

Bên cạnh đó, theo tướng Xô, tình trạng tổ chức sử dụng ma túy tại các vũ trường, quán bar, nhà cao tầng tại một số địa phương diễn biến phức tạp. "Do lợi nhuận, một số điểm vui chơi giải trí, chủ một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và có dịch vụ nhạy cảm đã làm ngơ trong việc sử dụng ma túy ở ngay cơ sở mà họ quản lý", theo Người phát ngôn Bộ Công an.



Nêu giải pháp, ông Xô cho biết, đấu tranh phải chặn nguồn cung, nhưng quan trọng nhất vẫn là giảm nguồn cầu, tức là giảm số người sử dụng, nghiện hút ma túy.

Theo thống kê đến 15/3, tổng số người nghiện và sử dụng ma túy là 233.906 người, trong đó có hơn 184.000 người nghiện; người sử dụng trái phép chất ma túy là gần 50.000 người.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mục tiêu hiện nay là phải giảm nguồn cầu, làm sao để các khu dân cư, thôn xóm là khu vực không có ma túy; giúp người nghiện cai nghiện ma túy; để dân nghe đến ma túy phải ghẻ lạnh, bài trừ.

Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định công an sẽ tiếp tục đấu tranh với các chuyên án, chặn nguồn cung, thậm chí đánh vào tổ chức, đường dây, đánh vào kẻ cầm đầu, không đánh lẻ tẻ những kẻ vận chuyện ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng này sẽ phối hợp với các quốc gia có chung biên giới để cùng chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.