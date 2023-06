Trung tướng Tô Ân Xô: "Có những bệnh nhân nam có giấy chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới"

Chiều 3/6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin về vụ nhiều phòng khám trục lợi bảo hiểm, tin từ Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai), Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc cấp khống giấy chứng nhận sức khoẻ đã xảy ra rất lâu tại nhiều địa phương trên cả nước. Lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng khác đã có những biện pháp xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa ngăn chặn triệt để.

Theo người phát ngôn Bộ Công an, nhu cầu của người dân về giấy khám sức khoẻ rất cao,vì đây là loại giấy tờ cần cho nhiều trường hợp như: Đi học lái xe, xin việc... thậm chí "chạy tội" cũng cần đến giấy chứng nhận y tế. Từ đó dẫn đến tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật.

"Thậm chí, có những bệnh nhân nam có giấy chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới, đó là do những giấy chứng nhận khống cấp ra. Hay có những người cụt cả hai tay vẫn được cấp bằng lái xe vì có giấy chứng nhận đảm bảo sức khoẻ. Trong quá trình tiến hành khám sức khoẻ y tế, có những trường hợp muốn chạy tội nên lấy giấy chứng nhận tâm thần", ông Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Nguyễn



Nói về vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay công an Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 đối tượng, sẽ tiến hành khởi tố trong thời gian rất ngắn.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên 130.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, 400 tờ giấy khám sức khoẻ đã ghi khống hết rồi, chưa có thông tin người khám. "Đây là con số rất lớn", ông Xô nhận định.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, bước đầu đã xác định được 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng đồng bọn móc nối, cấu kết với các phòng khám trên địa bàn TP.Biên Hoà để thực hiện hành vi viết tên, giả chữ ký người khám bệnh, khám sức khoẻ để lập hồ sơ quyết toán khống các chi phí của bệnh nhân để hưởng BHXH. Lập hồ sơ bảo hiểm đối với công nhân trong khi thực tế công nhân không bị bệnh và không đi khám bệnh nhưng các phòng khám này vẫn tự hưởng nguồn tiền khám chữa bệnh từ nguồn BHYT gây thiệt hại, thất thoát rất nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

"Hiện nay Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trước đó, ngày 29/5, Công an TP.Biên Hòa phát hiện và bắt giữ L.T.H (43 tuổi) và H.T.Đ (36 tuổi, cùng ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) khi cả 2 tàng trữ các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung chuẩn bị giao cho những người đặt mua.



Đến ngày 30/5, Công an TP.Biên Hòa phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an Đồng Nai đồng loạt khám xét 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn các phường Long Bình Tân, Tân Hiệp, Bửu Long, Long Bình và Trảng Dài.

Công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ trong phòng khám ở Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều máy móc, tài liệu, giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong đó có hơn 170.000 giấy xác nhận bệnh, giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám.

Bước đầu xác định, các phòng khám này đã bán, làm khống các loại giấy tờ như giấy xác nhận bệnh nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe (để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty). Ngoài ra các phòng khám còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.

Đến nay Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ 18 người, gồm 5 bác sĩ là trưởng và phó các phòng khám; cùng 11 dược sĩ, nhân viên y tế và 2 "cò" mua bán giấy tờ giả.

Sáng 3/6, Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa có văn bản hỏa tốc gửi cho BHXH Đồng Nai trả lời về việc tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh đối với các phòng khám liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm và Công an TP.Biên Hòa đang điều tra.