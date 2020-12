Bộ Công an đang điều tra xử lý vụ bà Trần Uyên Phương bị tố cho vay nặng lãi

Thông tin trên được đại tá Chữ Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cung cấp tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2020, được tổ chức chiều 7/12, tại Cơ quan Thường trực Bộ Công an phía Nam (TP.HCM).

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo Dân Việt đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề một số cá nhân, doanh nghiệp đã gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương - con gái ông Trần Quý Thanh lên Bộ Công an, về việc cho họ vay tiền với lãi suất cao, sau đó "tung chiêu" để lấy các bất động sản của họ. Sự việc đang thu hút quan tâm của dư luận.

"Bộ Công an vừa qua đã có công văn đề nghị tạm dừng biến động các bất động sản của bà Uyên Phương. Về hình thức cho vay giống như cho vay nóng. Bộ Công an nhìn nhận như thế nào về vấn đề trên? Và hướng xử lý sắp tới ra sao?", phóng viên đặt câu hỏi.



Khu đất dự án Công ty Minh Thành Đồng Nai tại huyện Long Thành.

Đại tá Chữ Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng Bộ Công An cho biết: "Thời gian qua, Bộ Công an có nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh (Ðồng Nai), tố cáo ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh)… đã có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chuyển nhượng dự án tại Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành (Đồng Nai).

Ngày 9/11 Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Hiện nay, Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra xác minh giải quyết theo quy định của pháp luật".

Được biết, trong thời gian qua, ông Lê Văn Lâm, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Ðầu tư và Phát triển Kim Oanh - Ðồng Nai (gọi tắt là Công ty Kim Oanh) đã có đơn tố giác tội phạm gửi Bộ Công an.

Theo đó, ông Lâm tố ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh)… đã có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chuyển nhượng dự án tại Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành (Đồng Nai).

Ngoài ông Lâm, còn có ông L.S.H (quận Thủ Đức), và ông N. V.Ch (quận Tân Phú) cũng gửi đơn tố cáo người trong gia đình bà Trần Uyên Phương, ông Trần Quý Thanh cho họ vay tiền với lãi suất cao, rồi lấy luôn tài sản thế chấp của người vay.

Ông H. đã vay của gia đình bà Uyên Phương 115 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng. Ông Ch. Vay của gia đình bà Uyên Phương 35 tỷ. Cả ông H. và ông Ch. đều dùng chính những bất động sản để thế chấp vay.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/11, Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra. Theo đó, Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở ban ngành liên quan, UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương.

Trong đó có 4 thửa đất (số 1186-100, 1186-101, 1186-102), thuộc tờ bản đồ số 4 tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với tổng diện tích 2.517m2 và 29 thửa đất (từ thửa 454 đến 479) thuộc tờ bản đồ 107 tại phường An Lạc, quận Bình Tân.