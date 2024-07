Bộ Công an đang điều tra và thu thập hồ sơ những vụ đất đai nổi cộm ở Bình Thuận

Mở đầu buổi họp báo, Ban tổ chức và các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần ngày 19/7.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 23/7 tại TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, 6 tháng vừa qua tình hình công tác quốc phòng - an ninh của tỉnh được tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục phát huy hiệu quả...

Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định Tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU theo ý kiến kết luận của Đoàn Thanh tra Ủy ban châu Âu. Các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt.

Việc thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 20/7/2024, là 6.000 tỷ đồng, bằng 60,01% dự toán, giảm 08,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó: Thu nội địa là 5.170 tỷ đồng, bằng 57,42% dự toán, giảm 11% so với cùng kỳ.

Buổi họp báo đã nhận được gần 50 câu hỏi của các PV về những liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sự phát triển của của tỉnh Bình Thuận.

Một số PV đã đặt câu hỏi về diễn biến các vụ án mà C01, Bộ Công an tiến hành giải quyết theo nguồn tin báo tại Bình Thuận từ năm 2021 đến nay, ngoài vụ Tân Việt Phát đã xét xử, những vụ còn lại thế nào?

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay có 1 dự án đã được Bô Công an kết luận điều tra (dự án Tân Việt Phát 2); Cơ quan cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến 1 dự án (dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết). Riêng 8 dự án còn lại Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thu thập hồ sơ, làm việc với các sở ngành của tỉnh nhưng chưa có kết luận.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, trong tháng 5 vừa qua, tỉnh đã đăng ký làm việc với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) kiến nghị sớm có kết luận. Nếu việc triển khai thực hiện dự án không vi phạm pháp luật hình sự thì thông báo cho UBND tỉnh Bình Thuận để có căn cứ chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét, giải quyết theo quy định…

Xe của Bộ Công an trước nhà ông Lê Tiến Phương- cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.





Liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, vừa qua C01 đã thi hành lệnh bắt Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2011-2016) vì "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Những bị can khác bị bắt cùng ông Lê Tiến Phương là ông Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; ông Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết; ông Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam - Chi nhánh Bình Thuận, Thẩm định viên về giá và Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Một góc Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết của Công ty cổ phần Rạng Đông. Ảnh: Bùi Phụ