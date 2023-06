Bộ Công an điều động 1 đại tá, 1 thiếu tướng làm Phó Cục trưởng Cục nghiệp vụ

Cụ thể, ngày 6/6, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) - Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Phan Đăng Tĩnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục A06 - Bộ Công an.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Phan Đăng Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục A06 - Bộ Công an, từ ngày 1/6.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Phan Đăng Tĩnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CAQB

Đại tá Phan Đăng Tĩnh, sinh năm 1967, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.



Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình vào tháng 6/2020, đại tá Phan Đăng Tĩnh là Trưởng Phòng 5 - Cục A06 (Bộ Công an).

Trước đó, ngày 5/6, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi Lễ, thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.



Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: C07

Thiếu tướng Huỳnh Thới An sinh năm 1967, quê quán Kế Sách, Sóc Trăng. Thiếu tướng An trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP.Cần Thơ và Công an tỉnh Cà Mau.



Sau đó, ông được điều động về công tác tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Hồi tháng 2/2023, ông được điều động giữ chức Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trước khi về lại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.