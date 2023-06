Từ trái qua: Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Bùi Quang Bình và Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Văn Phúc được thăng cấp bậc hàm đại tá. Ảnh: DV



Cụ thể, ngày 29/5, Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023.

Trong đợt thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương lần này có thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ thượng tá lên đại tá; 11 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ trung tá lên thượng tá.

Tiếp đó, ngày 31/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 cho nhiều lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ.



Tại buổi lễ, Công an tỉnh Hải Dương đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm cho cán bộ.

Theo đó, hai thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh và Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương được thăng cấp bậc hàm lên đại tá.

Riêng ông Bùi Quang Bình được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm, do đã đạt được những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Cùng với lễ công bố cho 2 lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã công bố các quyết định về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho 1.056 cán bộ, chiến sĩ.

Cũng trong tuần qua, ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho 2.221 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng đến niên hạn.



Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định nâng bậc lương vượt khung lần 2 cấp bậc đại tá đối với bà Phan Thị Hường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Lê Ngọc Anh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với 12 lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo công an cấp huyện và thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm đối với 3 chỉ huy cấp đội.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ký các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương từ thượng sĩ đến trung tá và nâng lương vượt khung cấp bậc hàm trung tá, thượng tá đối với 2.152 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và 51 lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa.

Cùng ngày 1/6, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá cho ông Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, năm 2023, Công an tỉnh này có 858 cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn thăng cấp bậc hàm nâng lương, trong đó có 9 cán bộ thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an và 849 cán bộ thuộc thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương.

Đại tá Bùi Quyết Toán (ngoài cùng bên phải) và đại tá Phan Thị Loan được Bộ trưởng Bộ Công an nâng lương cấp bậc hàm đại tá. Ảnh: ANNĐ

Mới đây nhất, ngày 2/6, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023.

Năm nay, 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định là đại tá Bùi Quyết Toán và đại tá Phan Thị Loan được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá.

Ngoài ra, có 986 cán bộ, chiến sĩ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm, trong đó có 14 cán bộ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 972 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công an tỉnh.