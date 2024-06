Bộ Công an hội thảo “Nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động”

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng "Nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động". Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, đơn vị thường trực tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia, dân tộc, vì thế Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo trong mọi giai đoạn cách mạng.

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác; chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, đặc biệt là âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động để tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp phòng ngừa đấu tranh; triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện có hiệu quả các biện pháp, công tác đấu tranh chống phản động và lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước...

Tại hội thảo đã có 12 đại biểu phát biểu tham luận trực tiếp. Qua đó kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến hoàn thiện lý luận về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống phản động trong tình hình mới.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã đánh giá cao các đơn vị trong việc chuẩn bị, việc phối hợp tổ chức hội thảo; đánh giá cao chất lượng các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội trường và các tham luận đăng trong kỷ yếu.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo Ban Tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội thảo và các ý kiến khác gửi về Ban Tổ chức để đề xuất giải pháp hoàn thiện lý luận và áp dụng vào công tác thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng an ninh nội địa, công tác đấu tranh chống phản động và các mặt công tác công an nói chung; qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh.