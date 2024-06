Bộ Công an lấy ý kiến về việc khen thưởng Phó giám đốc Công an tỉnh Bộ Công an lấy ý kiến về việc khen thưởng Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Bộ Công an đang lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.