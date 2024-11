Bộ Công an lấy ý kiến việc tặng thưởng Huân chương Quân công với 2 Trung tướng và 2 sĩ quan cấp tá

Cụ thể: Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng thưởng Huân chương Quân công đối các cá nhân sau:

1. Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng I:

- Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đầu năm 2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Cuối năm 2023, ông được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

- Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Long An. Năm 2020, ông giữ chức Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ông được thăng hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng năm 2023.

2. Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng II:

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tặng thưởng Huân chương Quân công hạng II:

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét tặng thưởng Huân chương Quân công đối với các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.