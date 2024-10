Bộ trưởng Bộ Công an thăm CHLB Đức: Hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự

Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại CHLB Đức trong các ngày từ 26 - 29/10/2024.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Đức Hans-Georg Engenke. Ảnh Bộ Công an

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc hội đàm với Bộ Nội vụ và Cơ quan tình báo Đức nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trong các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí kiên quyết không cho phép bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng lãnh thổ nước này để xâm hại an ninh quốc gia nước kia; không để lan truyền thông tin giả, thông tin sai lệch nhằm chia rẽ quan hệ hai nước. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm; phối hợp đấu tranh chuyên án, điều tra, xác minh, truy bắt số đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Đức tại hội đàm. Ảnh Bộ Công an

Hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, Hiệp định dẫn độ tội phạm và Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hợp tác đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy, công nghệ cao, khủng bố; giám định kỹ thuật hình sự; kiểm soát xuất nhập cảnh.

Bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, công dân nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia. Hai bên sẽ thường xuyên tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương trong lĩnh vực thực thi pháp luật mà hai nước là thành viên.

Hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác toàn diện nhằm góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và cùng hướng tới tương lai.