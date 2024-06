Bộ Công an lấy ý kiến khen thưởng 1 Thượng tá thuộc Cục Cảnh sát giao thông

Bộ Công an vừa đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 10 ngày về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc với Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt kể từ ngày đăng (28/6).

Theo đó, căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đối với Thượng tá Tô Quang Minh - Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Ý kiến đóng góp của nhân dân về đề nghị khen thưởng đối với cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn.

Thượng tá Tô Quang Minh - Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt. Ảnh: Cục CSGT

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt do Thượng tá Tô Quang Minh lãnh đạo đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an thành lập 6 tổ công tác.

Những tổ công tác này chủ trì, cùng với công an các đơn vị địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên chính dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó việc kiểm soát nồng độ cồn là hành vi được chú trọng hàng đầu.

Thượng tá Tô Quang Minh cho biết, các tổ công tác lựa chọn tuyến đường trọng điểm, thời gian phù hợp để tuần tra kiểm soát, việc kiểm soát được bảo đảm an toàn và nhanh chóng, không gây phiền hà cho người tham gia giao thông, đặc biệt sẽ xử lý nghiêm không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ" đối với các hành vi vi phạm.

Các trường hợp vi phạm sẽ được tổ công tác xác minh và Cục Cảnh sát giao thông gửi thông báo về cơ quan, đơn vị để có hình thức xử lý riêng, đặc biệt là các trường hợp là cán bộ, công nhân viên chức theo đúng tinh thần Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Thượng tá Tô Quang Minh có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Trước khi làm Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, ông Minh từng giữ chức vụ Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II.