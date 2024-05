Bộ Công an lấy ý kiến khen thưởng Thứ trưởng, Cục trưởng và 5 sĩ quan cấp tá

Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và khoản 2 Điều 5 Thông tư 04/2024 của Bộ Công an quy định công khai cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân sau:

Tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với: Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến. Ảnh Bộ Công an

Tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với: Thiếu tướng Phạm Văn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với:

1. Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần;

2. Đại tá Vũ Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần;

3. Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần;

4. Đại tá Trịnh Bá Quý, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

5. Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Cán bộ, Phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Hậu cần.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.

Trung tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê Ứng Hòa, Hà Nội. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 1/2022, được thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng vào cuối năm 2023.