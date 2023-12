Bộ Công an lấy ý kiến về việc tặng thưởng Huân chương với Phó Giám đốc Công an Bắc Ninh Bộ Công an lấy ý kiến về việc tặng thưởng Huân chương với Phó Giám đốc Công an Bắc Ninh

Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.