Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị ngành Kiểm sát, TAND phối hợp xử lý tội phạm ma tuý

Đề nghị này được Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an nêu tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy tổ chức sáng 5/12 tại Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Anh Trung

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong những năm qua, do chịu tác động rất lớn từ tình hình ma túy thế giới và khu vực, nhất là áp lực từ vùng "Tam giác vàng", tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, khó lường; đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu thực tiễn, ngày 30/3/2021,tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022), góp phần quan trọng hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

Để Luật sớm đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, Bộ Công an đã phát động tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy bằng cả hai hình thức trực tuyến và tự luận trên phạm vi toàn quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngay sau khi Kế hoạch tổ chức cuộc thi được ban hành, Bộ Công an đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực thi pháp luật phòng, chống ma túy trong các cấp, các ngành và toàn xã hội với những kết quả ấn tượng về số lượt tập thể và cá nhân tham gia Cuộc thi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (thứ 5 từ phải sang) trao giải cho nhóm tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. Ảnh: Anh Trung

Nhấn mạnh đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, lâu dài, cần phải kiên trì và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chuyên trách, sự hỗ trợ, giúp đỡ của từng người dân, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị trong thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy tại các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương...

Tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, tập trung vào lực lượng cơ sở, nhất là lực lượng Công an cấp xã, các lực lượng được phân công quản lý và giám sát người nghiện ma túy, người cai nguyện tự nguyện, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm hạn chế phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới, giảm nguồn cầu về ma túy...

Ban tổ chức đã lựa chọn, thống nhất trao 2 giải đặc biệt (tự luận và trực tuyến) cho thí sinh Lê Bảo Toàn và thí sinh Lê Thanh Hoà. Ảnh: Anh Trung

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị ngành Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đẩy mạnh thực hiện các biện pháp xác định tình trạng nghiện, cai nghiện, điều trị nghiện và lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở xác định tình trạng nghiện; tăng cường các giải pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện chính sách cho vay vốn, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đề nghị ngành Kiểm sát, Tòa án nhân dân phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án về ma túy đảm bảo đúng người, đúng tội, xử lý nghiêm minh trước pháp luật góp phần thực hiện tốt công tác "giảm cung" về ma túy.

Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cập nhập đầy đủ, thường xuyên danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy.

Ông Ngọc bày tỏ mong muốn các tập thể và cá nhân được trao thưởng trong cuộc thi sẽ trở thành các hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; đồng thời tiếp tục trở thành các tuyên truyền viên tích cực, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh hiệu quả, đẩy lùi hiểm họa tội phạm và tệ nạn ma túy.

"Mỗi người dân là chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài, các cấp, các ngành cùng chung sức, cộng đồng trách nhiệm đấu tranh có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng một nước Việt Nam sạch về ma túy", Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhắn gửi thông điệp.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Đặc biệt (tự luận và trực tuyến), 10 giải Nhất, 30 giải Nhì, 60 giải Ba và 90 giải Khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đoạt giải.