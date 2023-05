Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Anh hùng với Phó đội trưởng PCCC Công an TP.HCM Bộ Công an lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Anh hùng với Phó đội trưởng PCCC Công an TP.HCM

Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, được đề nghị phong tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.