Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10/8. Một trong những nội dung sẽ chất vấn là việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới.



Tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10/8 tới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn. Đáng chú ý, một trong những nội dung sẽ chất vấn là việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH.

Liên quan đến vấn đề này, trong báo cáo gửi đến đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tính đến nay, Bộ Công an đã cấp 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới cho công dân trên toàn quốc.

So với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về thông tin nơi sinh trên hộ chiếu, theo quy định của ICAO, "tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có". Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cũng quy định các thông tin trên hộ chiếu không có nơi sinh.

Do đó, mẫu hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình nhập cảnh. "Mẫu hộ chiếu mới đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trên và hoàn toàn đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quốc tế", Bộ Công an khẳng định.

Đang lấy ý kiến sửa đổi mẫu hộ chiếu mới để bổ sung mục "nơi sinh"

Trước vấn đề một số nước Châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, theo đại diện Bộ Công an, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng của các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được Bộ Công an triển khai cấp cho công dân ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài từ ngày 1/7/2022. Bộ Công an khẳng định mẫu hộ chiếu mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an và khó làm giả.

Để giải quyết vấn đề trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước trong khu vực Schengen gồm 26 quốc gia Châu Âu, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt tiến hành bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị.

Về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục "nơi sinh" trang nhân thân hộ chiếu. Hiện, Bộ Công an đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về vấn đề này.

Công dân có thể đến đâu bổ sung thêm vào hộ chiếu mới?

Trong họp báo chiều 3/8, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn của Bộ Công an cũng đã thông báo giải pháp tương tự Đại sứ quán Việt Nam ở Cộng hòa Czech.

"Nếu cần thiết, công dân có thể đến Cục Xuất nhập cảnh, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thêm", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm.

Đại diện Bộ Công an cũng cho hay, bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến hộ chiếu để có thể bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới.

Khối Schengen gồm 26 quốc gia Châu Âu đã bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên. Người xin được thị thực Schengen được phép đi lại giữa các nước thuộc khối này mà không cần xin cấp lại thị thực ở mỗi nơi đến.

Khối Schengen gồm: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Iceland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc và Hungary.