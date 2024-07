Bỏ đếm thời gian đèn tín hiệu giao thông: Bất ngờ cách làm ở Trung Quốc và Singapore, Cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng

Bỏ đếm thời gian đèn tín hiệu giao thông

Việc TP.HCM đang thí điểm bỏ đếm thời gian hiển thị đèn tín hiệu giao thông trên một số tuyến phố đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân và các chuyên gia lo ngại sẽ khiến người đi đường không làm chủ được tốc độ.

Theo Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị TP.HCM, việc thí điểm trên để tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống camera giám sát giao thông tại các giao lộ. Đồng thời, thí điểm để ghi nhận hình ảnh, hành vi của người tham gia giao thông trong việc chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và thống kê chi tiết các số liệu về tình trạng vượt đèn đỏ, va chạm giao thông, tai nạn giao thông.

Nút giao thông Nguyễn Đình Chiểu - Bà Huyện Thanh Quan thí điểm phương án đèn tín hiệu giao thông bỏ đếm ngược. Ảnh: B.C

Nói về việc bỏ đếm thời gian hiển thị đèn giao thông, Chuyên gia ô tô Nguyễn Thanh Hải cho biết, thí điểm bỏ bộ đếm thời gian đèn tín hiệu giao thông sẽ không giải quyết triệt để được vấn đề.

"Khi có bộ đếm, người lái xe sẽ kiểm soát được thời gian, ví dụ quá lâu thì tắt máy xe vừa tiết kiệm xăng, vừa bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi không có bộ đếm thời gian, họ sẽ chẳng dám tắt máy bởi biết đâu tắt xong lại đèn xanh ngay", ông Hải nói.

Đối với việc bỏ đếm thời gian đèn tín hiệu giao thông sẽ giảm thiều ùn tắc giao thông, ông Hải cho rằng: "Vấn đề ở đây là ý thức của người lái xe để giảm thiểu ùn tắc hay tai nạn giao thông chứ không đến từ việc bỏ bộ đếm thời gian".

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Duyên Thống - Trưởng phòng QLVT phương tiện và người lái, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: "Hiện nay, quy định về đèn tín hiệu giao thông đã được chuyển từ Luật đường bộ sang Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an xây dựng. Do đó, trong luật đường bộ không còn quy định về đèn tín hiệu giao thông".

Ông Thống cho biết: "Trước đây, tại Luật đường bộ cũ chưa sửa đổi bổ sung, đèn tín hiệu đã được quy định với màu xanh, màu vàng, màu đỏ và có hiển thị thời gian".

Đường Nguyễn Trãi TP.Hà Nội. Ảnh: V.N

Đèn tín hiệu giao thông được quy định ra sao?

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, tại khoản 4 Điều 12 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội thông qua quy định cụ thể tín hiệu đèn giao thông như sau: Màu của đèn tín hiệu giao thông gồm có màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Về thời gian hiển thị được quy định: Có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian.

Người tham gia giao thông phải chấp hành như sau: Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Cũng theo tham khảo của PV Dân Việt, nhiều quốc gia đã bỏ đếm ngược đèn tín hiệu giao thông, song kết quả mang lại khá trái chiều.

Cụ thể, Cơ quan giao thông đường bộ (LTA) dẫn chứng các nghiên cứu và kết quả thực tế bỏ đèn tín hiệu giao thông như sau: Bộ đếm ngược đèn giao thông không cải thiện tình hình "hỗn loạn" ở các ngã tư có đặt đèn giao thông. Khi có bộ đếm thời gian, người lái xe nhận diện diện để vượt qua nhanh hơn thay vì đi chậm lại an toàn hơn.

Bên cạnh đó, việc bỏ đếm thời gian tín hiệu đèn giao thông không giúp giảm vi phạm đèn giao thông nếu người lái xe cố tình chọn làm như vậy.

LTA đã chỉ ra rằng, một thử nghiệm của họ kéo dài sáu tháng và phát hiện người lái xe luôn có gắng tăng tốc để khi thời gian đèn xanh còn vài giây và dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao.

Trong khi đó, tại Trung Quốc hay Singapore, bộ đếm ngược ở đèn tín hiệu giao thông cũng đã bị loại bỏ. Kết hợp với đó, các nước này có hệ thống camera ở mọi điểm giao thông ghi nhận mống mắt của người lái xe, tất cả trường hợp vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý. Lái xe vi phạm tín hiệu đèn ở Trung Quốc sẽ được đồng bộ dữ liệu trên giấy tờ tuỳ thân khiến họ sẽ không thể thực hiện các dịch vụ công nếu vi phạm vượt ngưỡng quy định.