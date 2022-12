Bố đột ngột qua đời, mẹ nuốt nước mắt nuôi 3 con ăn học trong cảnh khốn khó

Ngôi nhà mất đi người trụ cột

Ngồi trước di ảnh của người chồng xấu số, chị Lưu Thị Ngoan (SN 1988, trú tại thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt hốc hác, làn da đen sạm đang bón cho con gái út từng miếng cơm, vừa giục hai đứa con lớn rửa tay chân, cất sách vở chuẩn bị cơm tối khiến ai cũng nghẹn lòng.

Nhà đông con, tuy vất vả nhưng vợ chồng chị cần cù làm lụng, tích góp, vượt lên số phận. 3 cháu nhỏ ngoan ngoãn, khỏe mạnh, chăm chỉ học hành là niềm động viên lớn với vợ chồng chị Ngoan.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua nhưng vào một chiều năm 2020, cơn đột quỵ đã bất ngờ cướp đi người chồng yêu vợ, thương con, người cha mẫu mực.

Khung cảnh xung quanh ngôi nhà của 4 mẹ con chị Ngoan. Ảnh: NVCC

Người đàn ông trụ cột của gia đình qua đời, ông bà nội mất sớm, ông bà ngoại có hoàn cảnh khó khăn, ở xa. Không có họ hàng, người thân giúp đỡ, chị Ngoan phải cáng đáng tất cả công việc từ lớn tới bé: Đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học, trả những khoản nợ chưa thanh toán...Chính những gánh nặng khiến người phụ nữ ấy có phần già hơn nhiều so với tuổi 34. Mái đầu đã lấm tấm sợi tóc bạc, đôi mắt thâm quầng vì không đêm nào ngon giấc.

"Hôm đám tang, tôi khóc cạn nước mắt vẫn không tin chồng mình đã ra đi. Tôi chưa hề có một đêm ngon giấc suốt 2 năm qua vì nhớ chồng, thương 3 đứa con còn nhỏ mà đã mồ côi cha. Nghĩ đến tương lai phía trước còn nhiều khó khăn, tôi lại nuốt nước mắt, dặn lòng phải cố gắng, thay chồng nuôi dạy các con nên người" – chị Ngoan nghẹn ngào.

Khó khăn nhưng quyết không để con thất học

Sau bữa cơm tối, hai bé Ngô Thị Minh Anh (SN 2010) và Ngô Minh Diệu (SN 2017) nghe lời anh lớn dọn dẹp, bê mâm bát ra ngoài sân rửa. Dù thiếu vắng tình thương, sự nghiêm khắc của bố nhưng 3 đứa trẻ tỏ ra vô cùng hiểu chuyện. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng 3 anh em luôn tự giác thay nhau giúp đỡ mẹ công việc nhà ngoài giờ học.

Do hoàn cảnh khó khăn, Trường Giang và Minh Anh đều hiểu chuyện từ rất sớm, biết giúp mẹ những việc vừa sức với mình. Ảnh: NVCC

Từ khi bố mất, cuộc sống của 4 mẹ con bắt đầu chuỗi ngày cơ cực. Là anh lớn trong gia đình – Ngô Trường Giang (SN 2007 – học sinh Trường THPT Nghĩa Dân) nhiều lần nghĩ thương mẹ, muốn nghỉ học đi làm, hỗ trợ mẹ một phần kinh tế trong gia đình nhưng chị Ngoan không đồng ý, động viên con cố gắng học để có tương lai tươi sáng hơn.

Hiện tại, chị Ngoan là thợ may thuê cho xưởng may nhỏ gần nhà với thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng/tháng. Công việc còn tùy thuộc vào nhà xưởng, sức khỏe chị Ngoan không tốt do trải qua nhiều lần sinh đẻ nên thu nhập không ổn định.

Chỉ tính riêng những khoản học phí của 3 đứa con đã hết gần 3 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể tiền thuốc thang ốm đau, ăn uống sinh hoạt của 4 mẹ con hàng ngày, tiền điện nước.... Khó khăn dồn hết lên đôi vai người mẹ bất hạnh.

Khi bao đứa trẻ cùng trang lứa vẫn được bố mẹ chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, em út Minh Diệu đã biết rửa bát, quét nhà… phụ anh chị. Ảnh: NVCC

"Không thể cho chúng một gia đình trọn vẹn, tôi mong muốn chúng không đói ăn, không thất học giữa chừng. Chỉ có học mới thoát nghèo và để chồng tôi dưới suối vàng, yên lòng nhắm mắt" - ôm đứa con út, chị Ngoan chia sẻ.

Cô Ngô Thị Thuỳ Linh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, Trường THCS Phạm Ngũ Lão cho biết, là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong lớp, Minh Anh có phần hơi trầm tính, ít nói. Nhưng ngược lại, em luôn cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhiều năm liền được nhận danh hiệu học sinh tiên tiến.

Gia đình chị Lưu Thị Ngoan là một trong số những hộ nghèo của xã, được hưởng chế độ An sinh xã hội từ đầu năm 2022 bao gồm: Tiền điện hàng tháng đóng theo diện hộ nghèo, được đóng bảo hiểm y tế và một số trợ cấp về thực phẩm, học bổng.

Đại diện UBND xã Phạm Ngũ Lão, chị Vũ Thị Thơm - Công chức Văn hóa - Xã hội theo dõi mảng Lao động Thương binh Xã hội cho biết: "Chị Ngoan là người hiền lành, chịu thương chịu khó, chan hòa với hàng xóm láng giềng. Các con chị Ngoan chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép. Các cháu còn nhỏ tuổi đã biết phụ giúp mẹ những công việc đơn giản. Chồng chị Ngoan không may đột quỵ qua đời, cuộc sống của 4 mẹ con hiện tại vô cùng khó khăn, vất vả. Rất mong quý Báo và các nhà hảo tâm giúp đỡ để các cháu có tiền ăn học".