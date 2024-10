"Bố già" chuyên vận chuyển lượng lớn ma túy ra Đà Nẵng, Huế nhiều tiền án, tiền sự ra sao? "Bố già" chuyên vận chuyển lượng lớn ma túy ra Đà Nẵng, Huế nhiều tiền án, tiền sự ra sao?

Khi bị cơ quan công an tổ chức vây bắt, "bố già" Trần Bảo Quốc không chấp hành hiệu lệnh, cho xe tăng ga vượt lên nhằm trốn thoát. Tại cơ quan công an, đối tượng này cũng nhiều lần quanh co, chối tội.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ "bố già" chuyên vận chuyển lượng lớn ma túy từ phía Nam ra khu vực miền Trung để tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Trần Bảo Quốc (biệt danh "bố già", 47 tuổi, trú quận 8, TP.HCM) từng có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội: "Cướp tài sản", "Mua bán trái phép chất ma túy". Nhận định Quốc là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, có thể rất manh động, chống trả quyết liệt nên các đơn vị đã lên phương án phối hợp để vây bắt. Ma tuý được "bố già" ngụy trang trong những gói cà phê. Ảnh: CACC Đến khoảng 20 giờ ngày 12/10, tại Km 23+500 Quốc lộ 14B (thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), khi ô tô chở Quốc cùng 2kg ma túy (trong đó có 1kg ma tuý Ketamin được ngụy trang trong những gói cà phê, mì tôm và 1,2kg bột nghi là thành phẩm của ma tuý loại "nước vui") vừa qua Trạm thu phí đường cao tốc đi nhanh về hướng Quốc lộ 14B, lực lượng chức năng bất ngờ tiếp cận. Khi có hiệu lệnh của lực lượng công an, tài xế xe ô tô liền tăng ga vượt lên. Dự đoán được tình hình, các trinh sát đã nhanh chóng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trấn áp, khống chế, không để đối tượng có cơ hội phản kháng. Tang vật thu giữ gồm 1kg ma túy loại Ketamine; 1,2kg bột nghi dùng để pha chế ma túy loại "nước vui", khoảng 200 vỏ bao nilông gồm các nhãn hiệu Ferari, Lamborghini, Crispy Fruit, Rolls dùng để đựng ma túy loại "nước vui", 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, "bố già" nhiều lần quanh co, chối tội, nhưng vì có đầy đủ tang chứng, vật chứng, cộng với việc bản thân có kết quả dương tính với ma túy nên đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. "Bố già" Trần Bảo Quốc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Trần Bảo Quốc là đối tượng cộm cán, luôn nằm trong "tầm ngắm" của cơ quan Công an tại TP.HCM nên đối tượng chuyển hướng hoạt động ra khu vực miền Trung để nhằm tránh sự theo dõi, giám sát. Quốc móc nối với những đối tượng ngoại tỉnh, chủ yếu là khu vực Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế để vận chuyển và cung cấp ma túy tiêu thụ tại đây. Theo thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Đà Nẵng, thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình, triển khai hiệu quả, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy; bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong địa bàn TP thì công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn từ sớm, từ xa việc thẩm lậu ma túy vào nội đô cũng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai quyết liệt, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ bình yên cho người dân. Tham khảo thêm Kiên Giang: Khởi tố vụ tàu cá chứa 8 thiết bị giám sát hành trình

