Bộ GTVT đã kiểm tra gói thầu của Tập đoàn Thuận An, dự án liên quan đến AIC

Thực hiện các gói thầu liên quan tới AIC

Theo báo cáo gửi tới Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), từ tháng 6/2022 đến nay, Bộ GTVT đã chỉ đạo triển khai 45 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có nhiều cuộc kiểm tra đột xuất, diện rộng, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực tại một số dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Bộ GTVT đã kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực đường bộ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; công tác điều phối giờ cất hạ cánh (slot).

Bộ GTVT đã tổ chức thực hiện các gói thầu liên quan tới AIC.

Đặc biệt, Bộ GTVT tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và hệ sinh thái; công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng (DAMCO).

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, tiềm ẩn nguy cơ tiêu cực; kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có vi phạm; tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nhiều lĩnh vực; chuyển thông tin vi phạm của 7 đơn vị đến cơ quan công an địa phương để xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông, Bộ GTVT cho biết, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất 10 dự án trọng điểm trong quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, Bộ GTVT kiểm tra về công tác chuẩn bị và triển khai dự án thành phần cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Mai Sơn - Quốc lộ 45, cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Cùng đó, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án: Mỹ Thuận, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh được giao làm Chủ đầu tư/Đại diện Chủ đầu tư; kiểm tra việc triển khai thực hiện một số Dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ GTVT thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức quản lý thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh và dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT đã kịp thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, sai sót trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc Lộ 45.

Rà soát gói thầu của Tập đoàn Thuận An

Theo kế hoạch thanh tra, trong quý IV/2024, Bộ GTVT sẽ tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý thi công xây dựng công trình tại 2 dự án.

Bộ GTVT cho hay, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", khởi tố một số cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan trung ương và địa phương có sai phạm liên quan đến Công ty Thuận An.

Từ đó, Bộ GTVT khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án/gói thầu do Bộ GTVT quyết định đầu tư có sự tham gia của Công ty Thuận An nhằm phát hiện các hành vi vi phạm để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý.

Bộ GTVT đã chỉ đạo yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, quy định pháp luật, đặc biệt là quy định liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, phòng chống tham nhũng; tuân thủ nghiêm các quy định về đấu thầu, nghiêm cấm nhận tiền dưới bất cứ hình thức, mục đích nào.

Đồng thời, giao Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ GTVT tham mưu ban hành ngay Chỉ thị tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tại các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT.

Bộ GTVT đã giao Thanh tra Bộ tổ chức thanh tra ngay đối với 02 dự án đã có trong kế hoạch năm 2024; tham mưu thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chuyên đề đối với tất cả các gói thầu có thay đổi nhà thầu/chuyển khối lượng cho đơn vị khác trong liên danh trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, Bộ GTVT xử lý nghiêm đối với trường hợp chuyển nhượng thầu không đúng quy định (nếu có); xây dựng, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2025 đối với các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 chưa được kiểm toán, thanh tra hoặc không nằm trong kế hoạch kiểm toán, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền; các gói thầu của cùng một nhà thầu đang thực hiện...