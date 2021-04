Bộ GTVT: Hé lộ lý do 9 dự án thu phí BOT sẽ dừng thu phí

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công các dự án đầu tư theo thức BOT trong thời gian tạm dừng thu phí đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Theo đó, sẽ có 9 dự án thu phí BOT dừng hoạt động do chuẩn bị kết thúc hợp đồng gồm: 4 dự án nhà đầu tư dừng không thực hiện bảo trì là dự án QL2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, QL1 đoạn tránh Hà Tĩnh, QL1K đoạn Km 2+478-Km 12+971 và QL1 đoạn tránh Cai Lậy.

Cùng với đó là 2 dự án nhà đầu tư bảo trì cầm chừng không đạt chất lượng là dự án QL1 đoạn tránh TP Thanh Hóa và QL91 đoạn Km14 - Km 50+889 và có 3 dự án nhà đầu tư vẫn tiếp tục bảo trì là dự án xây dựng cầu Đồng Nai, QL20 đoạn qua các thị trấn và QL1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước và Tứ Câu - Vĩnh Điện.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Bộ GTVT cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn Bộ GTVT thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, bố trí kinh phí bảo quản, bảo trì các công trình thuộc dự án BOT đến khi hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, bảo đảm an toàn trong khai thác, vận hành công trình và theo quy định của pháp luật. Hiện Bộ Tài chính đang triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận quản lý, bảo quản, bảo trì tài sản công trong thời gian chuyển giao dự án, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu kỹ quy định, quy trình của pháp luật về tiếp nhận và thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tiếp nhận đúng quy định pháp luật và hoàn tất thủ tục cần thiết, xây dựng phương án xử lý tài sản trình Bộ GTVT phê duyệt. Chi phí cho công tác này thực hiện theo quy định của Nghị định số 29/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo việc tiếp nhận quản lý các dự án BOT này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã kiến nghị Bộ GTVT tiếp nhận bảo quản tài sản công, quản lý và bảo trì các tuyến quốc lộ đầu tư theo hình thức BOT khi tạm dừng thu hoặc chờ thanh lý hợp đồng.

Hiện đang có một số nhà đầu tư như QL1K, cầu Đồng Nai… vẫn có đề nghị chấm dứt thực hiện công tác bảo trì công trình do trong phương án tài chính chưa có quy định về chi phí quản lý, bảo trì công trình sau khi dừng thu phí.

Bên cạnh các trạm thu phí BOT dừng thu phí, Bộ GTVT cũng đang thúc đẩy một số trạm thu phí BOT khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng.

Ngày 7/4, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND TP HCM, UBND tỉnh Thái Bình nêu rõ Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao:

UBND TP.HCM khẩn trương triển khai hệ thống ETC tại trạm thu phí đường Nguyễn Văn Linh để bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ với hệ thống ETC cả nước theo đúng quy định.

UBND tỉnh Thái Bình xây dựng lộ trình cụ thể triển khai ETC đối với trạm thu phí trên quốc lộ 39B, đảm bảo có thể triển khai ngay thu phí ETC khi đủ điều kiện và hiệu quả đầu tư. Trong thời gian chưa triển khai ETC, yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình giám sát chặt chẽ công tác thu phí, không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát tiền vốn.