Bộ GTVT lý giải vì sao đề xuất "không ưu tiên tư nhân đầu tư" đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam?

Cụ thể, đến năm 2030 đánh giá trên 3 tiêu chí nợ công, nợ Chính phủ nợ nước ngoài của quốc gia thấp hơn mức cho phép (nợ công lớn nhất là 44% so với mức cho phép là 60%, nợ chính phủ lớn nhất là 43% thấp hơn mức cho phép 50%, nợ nước ngoài lớn nhất là 45%, tâhps hơn mức cho phép là 50%).

Hai tiêu chí khác là nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia và bội chi ngân sách tăng bình quân 4,1% GDP so với mục tiêu 3% GDP, chỉ tiêu trả nợ trực tiếp khoảng 33-34% GDP so với mục tiêu 25% GDP. Giai đoạn sau, các chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi có tăng nhưng không nhiều so với kịch bản không đầu tư đường sắt tốc độ cao.